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ФБР заинтересовал опыт белорусских следователей в расследовании дел в сфере высоких технологий

22.05.2017 13:26 — Новости Общества | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФБР заинтересовал опыт белорусских следователей в расследовании уголовных дел в сфере высоких технологий. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Федеральное бюро расследований заинтересовано в наших знаниях, в нашем опыте расследования дел в сфере высоких технологий, - сказал Иван Носкевич. - Как показывает следственная практика, кадры из Беларуси одни из самых обученных в мире. Они, к большому сожалению, выходят на рынок Америки, где воруют деньги у обладателей карточек американских граждан".

Ближайшие переговоры с коллегами из США пройдут уже летом.

Кроме того, Следственный комитет Беларуси намерен активно развивать сотрудничество с Министерством общественной безопасности Китая. Ведомства имеют конкретные наработки и предложения о совместной работе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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