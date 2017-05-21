ФБР заинтересовал опыт белорусских следователей в расследовании дел в сфере высоких технологий

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФБР заинтересовал опыт белорусских следователей в расследовании уголовных дел в сфере высоких технологий. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Федеральное бюро расследований заинтересовано в наших знаниях, в нашем опыте расследования дел в сфере высоких технологий, - сказал Иван Носкевич. - Как показывает следственная практика, кадры из Беларуси одни из самых обученных в мире. Они, к большому сожалению, выходят на рынок Америки, где воруют деньги у обладателей карточек американских граждан".

Ближайшие переговоры с коллегами из США пройдут уже летом.

Кроме того, Следственный комитет Беларуси намерен активно развивать сотрудничество с Министерством общественной безопасности Китая. Ведомства имеют конкретные наработки и предложения о совместной работе.-0-