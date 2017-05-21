Летние ограничения движения большегрузов на автотрассах Беларуси вступают в силу с 23 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения движения большегрузных автомобилей на республиканских дорогах Беларуси будут действовать с 23 мая по 31 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В указанный период в дневное время суток (с 11.00 до 20.00) при температуре воздуха выше плюс 25 градусов будет ограничено движение по автотрассам с асфальтобетонным покрытием транспорта с нагрузкой на одиночную ось более 6 т. Автомобилям можно перемещаться по указанным дорогам с 21.00 до 11.00.

Временные ограничения не распространяются на платные автомобильные дороги и участки платных автомобильных дорог. Кроме того, они не распространяются на перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, бетонных и асфальтобетонных смесей, дорожных битумов, опасных и скоропортящихся грузов, зерна, комбикормов. Кроме того, ограничение не касается перевозок, связанных с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций. В перечень исключений также попадают транспортные средства, используемые при содержании, ремонте и развитии автомобильных дорог. Ограничения нагрузок не распространяются на автотранспорт, который задействован в транспортировке отходов животного происхождения для их утилизации или переработки.

Принятие ограничительных мер обусловлено несколькими причинами. Так, при высоких температурах деформационные свойства покрытий, содержащих органические вяжущие, существенно ухудшаются. Асфальтобетонное покрытие в это время под воздействием повышенных осевых нагрузок транспорта деформируется, что приводит к образованию вмятин, сдвигов, наплывов, волн бугров и впадин. В результате народное хозяйство страны несет внушительные потери, пояснили специалисты.

В пресс-службе отметили, что подобная практика уже давно применятся в Беларуси. Также она принята во многих странах со схожими климатическими условиями. На автомобильных дорогах страны установлены соответствующие временные дорожные знаки. Для транспортных средств, попадающих под ограничения, определены места стоянки. "За передвижением "тяжеловесов" будет организован постоянный контроль", - обратили внимание специалисты.-0-