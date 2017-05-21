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Безвизовый режим, пиво за евро и другие факты о ЧМ по хоккею 2021

22.05.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Безвизовый въезд в Беларусь для болельщиков обещают ввести власти страны к Чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Минске и Риге в 2021 году.

В конце минувшей недели в Кельне (Германия) прошел конгресс ИИХФ, на котором делегаты выбрали хозяев ЧМ-2021: Минск и Рига смогли заинтересовать больше, чем Финляндия. Таким образом, республика второй раз получит право провести ЧМ — предыдущий проходил в Беларуси весной 2014-го.

Власти уже успели пообещать много интересных мероприятий на время мирового первенства, а также безвизовый въезд для болельщиков. Sputnik собрал несколько интересных фактов о грядущем через четыре года первенстве. За идеи и факты можно проголосовать — выберите то, что больше понравилось, и нажмите на "стрелочку вверх".

Сейчас в Беларуси действует безвизовый въезд для граждан 80 государств сроком на пять дней. Опыт же въезда с билетами на матчи вместо виз уже практиковали в республике — в 2014 году.

В 2018 году турнир примет Дания (Копенгаген, Хернинг), в 2019 — Словакия (Братислава, Кошице), в 2020 — Швейцария (Цюрих, Лозанна). А ЧМ-2022 примет Финляндия.

 
Теги: Минск
 
 
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85-й Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге, соответствующее решение было принято на минувшей неделе на конгрессе ИИХФ в Кельне.

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