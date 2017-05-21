ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оборонные предприятия Беларуси и России продолжат укрепление связей

22.05.2017 14:11 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оборонные предприятия Беларуси и России продолжат укрепление связей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе акционерного общества "Рособоронэкспорт" по итогам участия делегации в международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске.

"Результативные консультации прошли в контексте российско-белорусского научно-технического и промышленного сотрудничества, по итогам которых стороны договорились продолжить работу, направленную на поступательное развитие кооперации и укрепление доверительных связей между оборонными предприятиями обоих государств", - рассказали в пресс-службе.

По словам главы объединенной делегации Ростеха и Рособоронэкспорта начальника Департамента безопасности спецэкспортера Валерия Варламова, состоялось продуктивное общение с партнерами из Беларуси по линии силовых ведомств, организаций-спецэкспортеров продукции военного назначения и предприятий военно-промышленного комплекса республики. Интересные встречи прошли и с представителями таких стран, как Ангола, Болгария, Греция, Египет, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция.

В пресс-службе также отметили, что MILEX является очень хорошей выставкой. Сильное впечатление произвела церемония открытия, наглядно продемонстрировавшая силу белорусской армии, научный и производственный потенциал ВПК страны, бесконечное уважение белорусов к своей героической истории, культуре и традициям народа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе также отметили, что MILEX является очень хорошей выставкой. Сильное впечатление произвела церемония открытия, наглядно продемонстрировавшая силу...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Детский кардиохирург о том, как лечат пороки сердца и почему важно определять их еще в утробе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика