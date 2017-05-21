22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оборонные предприятия Беларуси и России продолжат укрепление связей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе акционерного общества "Рособоронэкспорт" по итогам участия делегации в международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске.

"Результативные консультации прошли в контексте российско-белорусского научно-технического и промышленного сотрудничества, по итогам которых стороны договорились продолжить работу, направленную на поступательное развитие кооперации и укрепление доверительных связей между оборонными предприятиями обоих государств", - рассказали в пресс-службе.

По словам главы объединенной делегации Ростеха и Рособоронэкспорта начальника Департамента безопасности спецэкспортера Валерия Варламова, состоялось продуктивное общение с партнерами из Беларуси по линии силовых ведомств, организаций-спецэкспортеров продукции военного назначения и предприятий военно-промышленного комплекса республики. Интересные встречи прошли и с представителями таких стран, как Ангола, Болгария, Греция, Египет, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция.

В пресс-службе также отметили, что MILEX является очень хорошей выставкой. Сильное впечатление произвела церемония открытия, наглядно продемонстрировавшая силу белорусской армии, научный и производственный потенциал ВПК страны, бесконечное уважение белорусов к своей героической истории, культуре и традициям народа.-0-