В системе здравоохранения Беларуси усовершенствуют организацию помощи жертвам семейного насилия

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия усовершенствуют в системе здравоохранения Беларуси с учетом международного опыта. Этот вопрос обсуждается на семинаре в Минске, организаторами которого выступают Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси и Министерство здравоохранения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Международный обучающий семинар "Организация помощи пострадавшим от насилия в семье в системе здравоохранения" проходит 22-24 мая по проекту международной технической помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь". В программе мероприятия - выступления международных экспертов, представителей министерств здравоохранения, внутренних дел, труда и социальной защиты Беларуси, а также врачей и сотрудников ГУО "БелМАПО".

Участникам семинара представлены стандартные операционные процедуры по оказанию комплексной помощи пострадавшим от домашнего насилия, алгоритм эффективного вмешательства медицинских работников в ситуации насилия в семье, а также опыт организации работы по выявлению, перенаправлению, документированию случаев насилия в семье в учреждениях здравоохранения.

Проект международной технической помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь" реализуется совместно Фондом ООН в области народонаселения и Министерством внутренних дел при финансовой поддержке правительства Великобритании и Шведского международного агентства по развитию (СИДА) с 2016 года. Цель проекта (продлится до 2018 года) - достижение устойчивости наращивания национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) и профилактики его проявлений, особенно в отношении женщин.-0-