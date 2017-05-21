Жарко: успехи талантливой творческой молодежи приумножают богатство страны

Василий Жарко. Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливая творческая молодежь - элита, чьи успехи приумножают богатство страны. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на встрече с учащимися и студентами-победителями международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощь и поддержка молодежи - один из главных государственных приоритетов. От того, какой вырастет молодежь, насколько подготовленной она будет к самостоятельной жизни, зависит будущее государства, прогресс общества, подчеркнул Василий Жарко. Белорусские школьники и студенты в 2016 году на международных олимпиадах и конкурсах завоевали 16 золотых, 17 серебряных и 37 бронзовых медалей.

Специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2016 году поощрено 2 тыс. 178 человек и 4 научных интеллектуальных и творческих объединения учащихся и студентов, Гранд-премии и звания лауреата Специального фонда удостоены 81 человек.

За 2016 год Специальным фондом по поддержке талантливой молодежи поощрены 169 человек и 18 коллективов, из них Гранд-премии и звания лауреата удостоены 10 представителей творческой молодежи и 2 коллектива.

В Год науки, которым объявлен нынешний года, молодежь может реализовать свои самые смелые инициативы, заявить о себе, создавая славу страны, добавил Василий Жарко. Он высказал уверенность, что высокая оценка государством заслуг молодежи станет важным стимулом для дальнейшего совершенствования и вдохновения, а значит, будет достойным вкладом в развитие Беларуси.

Вице-премьер высказал особые слова благодарности педагогам и родителям талантливых молодых людей.

Состоялась церемония награждения лауреатов фондов, выставка научных и творческих достижений, концерт.

В церемонии награждения приняли участие заместитель премьер-министра Василий Жарко, министр культуры Беларуси Борис Светлов и министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Почетные гости мероприятия - ныне действующие председатели специальных фондов ректор БГАМ, член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Екатерина Дулова и ректор Белорусского государственного университета Сергей Абламейко; председатели, возглавлявшие советы фондов в разные годы; лауреаты фондов, состоявшиеся в профессии; педагоги, внесшие особый вклад в развитие талантливой и одаренной молодежи.-0-