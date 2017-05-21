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Из-за подозрительной коробки в Гомеле перекрыли несколько улиц
22.05.2017 14:06 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле вечером 21 мая милиция из-за подозрительной коробки оцепила часть улиц: Чкаловский проезд, Белорусскую, Песочный тупик, а также остановку общественного транспорта «Улица Чкалова».
Как рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, звонок на 102 поступил от жителя Гомеля, которому показалось подозрительным поведение незнакомого мужчины. Тот подъехал к остановке «Улица Чкалова» на автомобиле, быстро поставил возле мусорного контейнера коробку, перемотанную скотчем, и ретировался.
На место обнаружения коробки были направлены сотрудники правоохранительных органов и саперы, которые в целях безопасности оцепили близлежащие территории.
При осмотре коробки оказалось, что в ней обычный бытовой мусор
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В Гомеле вечером 21 мая милиция из-за подозрительной коробки оцепила часть улиц: Чкаловский проезд, Белорусскую, Песочный тупик, а также остановку общественного...
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