ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за подозрительной коробки в Гомеле перекрыли несколько улиц

22.05.2017 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле вечером 21 мая милиция из-за подозрительной коробки оцепила часть улиц: Чкаловский проезд, Белорусскую, Песочный тупик, а также остановку общественного транспорта «Улица Чкалова».

Как рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, звонок на 102 поступил от жителя Гомеля, которому показалось подозрительным поведение незнакомого мужчины. Тот подъехал к остановке «Улица Чкалова» на автомобиле, быстро поставил возле мусорного контейнера коробку, перемотанную скотчем, и ретировался.

На место обнаружения коробки были направлены сотрудники правоохранительных органов и саперы, которые в целях безопасности оцепили близлежащие территории.

При осмотре коробки оказалось, что в ней обычный бытовой мусор

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле вечером 21 мая милиция из-за подозрительной коробки оцепила часть улиц: Чкаловский проезд, Белорусскую, Песочный тупик, а также остановку общественного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В системе здравоохранения Беларуси усовершенствуют организацию помощи жертвам семейного насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика