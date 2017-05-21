Следственный комитет планирует к сентябрю сократить штат сотрудников примерно на 10%

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси планирует к сентябрю сократить штат сотрудников примерно на 10%. Об этом сообщил сегодня журналистам глава ведомства Иван Носкевич после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ивана Носкевича, за первый квартал 2017 года Следственный комитет рассмотрел около 28 тыс. заявлений и сообщений о преступлениях. Этот показатель примерно на 9-10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Данные цифры фактически соответствуют показателям по снижению уровня преступности в стране, поэтому ведомство проводит оптимизацию в части сокращения штата, отталкиваясь от них. "До 1 сентября мы должны выйти на конкретные цифры. Эта работа ведется в плановом порядке, и поручение будет, конечно же, выполнено", - сказал председатель комитета.

Однако оптимизация в следственном ведомстве на этом не закончится. Далее планово будут совершенствовать организационно-штатную структуру.

Иван Носкевич также добавил: в соответствии с резолюцией Президента Беларуси определено, что по результатам оптимизации в Следственном комитете будут приняты аналогичные меры и по иным органам системы национальной безопасности.-0-