По делу о взрыве на Скидельском комбинате заключены под стражу три должностных лица

По делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате заключены под стражу три должностных лица. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности. В ходе расследования задержаны и заключены под стражу три должностных лица: начальник цеха, где произошел взрыв, и его заместитель, а также главный инженер предприятия. У нас имеется достаточно данных для того, чтобы предъявить им окончательное обвинение», — сказал Иван Носкевич.

По делу назначен ряд очень сложных экспертиз. Как только они будут завершены, должностным лицам будет предъявлено окончательное обвинение.

«Руководству [комбината] было доведено, каким должен быть уровень безопасности на предприятии. Тем не менее они, не исполняя надлежащим образом свои профессионально-должностные обязанности, довели предприятие до такого состояния, что эта пылевоздушная смесь явилась сопутствующим элементом ежедневного производственного процесса. Как результат — взрыв и, к сожалению, гибель четырех человек», — сказал Иван Носкевич.

Напомним, 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после взрыва пылевоздушной смеси ожоги от 50% тела и выше получили 5 работниц в возрасте от 42 до 54 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

Женщин госпитализировали , позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. Врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое . Женщины были введены в состояние медикаментозной комы. В начале марта четыре пострадавшие умерли .