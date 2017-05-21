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По делу о взрыве на Скидельском комбинате заключены под стражу три должностных лица
22.05.2017 14:30 — Новости Общества | Tut.by
По делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате заключены под стражу три должностных лица. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
«Возбуждено уголовное дело по факту халатности. В ходе расследования задержаны и заключены под стражу три должностных лица: начальник цеха, где произошел взрыв, и его заместитель, а также главный инженер предприятия. У нас имеется достаточно данных для того, чтобы предъявить им окончательное обвинение», — сказал Иван Носкевич.
По делу назначен ряд очень сложных экспертиз. Как только они будут завершены, должностным лицам будет предъявлено окончательное обвинение.
«Руководству [комбината] было доведено, каким должен быть уровень безопасности на предприятии. Тем не менее они, не исполняя надлежащим образом свои профессионально-должностные обязанности, довели предприятие до такого состояния, что эта пылевоздушная смесь явилась сопутствующим элементом ежедневного производственного процесса. Как результат — взрыв и, к сожалению, гибель четырех человек», — сказал Иван Носкевич.
Напомним, 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после
Женщин
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Имеется достаточно данных для того, чтобы предъявить им окончательное обвинение, заявил председатель Следственного комитета.
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