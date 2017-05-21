Вступительные испытания в 5-е классы гимназий пройдут с 2 по 10 июня

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительные испытания в 5-е классы гимназий, гимназий-интернатов, гимназий-колледжей искусств пройдут с 2 по 10 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

Для тех, кто желает поступить в гимназии, гимназии-интернаты, проводятся три вступительных испытания: по белорусскому языку, русскому языку, математике. Для желающих поступить в гимназии-колледжи искусств - два вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку на выбор и математике, а также проводится проверка способностей в области отдельных видов искусства.

Испытание по русскому языку пройдет 2 июня (диктант), математике - 5 июня (контрольная работа), белорусскому языку - 7 июня (диктант). Проверка способностей в области отдельных видов искусства состоится 9 июня. 10 июня - резервный день для проведения вступительных испытаний и проверки творческих способностей для тех, кто по уважительным причинам не смог явиться на вступительные испытания (проверку способностей в области отдельных видов искусств) в установленные сроки. Начало всех испытаний - 11.00.

Тексты и задания для проведения вступительных испытаний по учебным предметам, в том числе в резервный день, будут объявлены по телевидению и радио.

При приеме в гимназии, гимназии-интернаты, гимназии-колледжи искусств учитываются как результаты вступительных испытаний по названным учебным предметам, так и годовые отметки по ним, полученные по завершении обучения и воспитания на I ступени общего среднего образования в 2017 году.

При равном количестве баллов (то есть равной сумме баллов по результатам вступительных испытаний и годовых отметок) преимущественное право на зачисление в гимназии, гимназии-интернаты имеют лица с более высоким средним баллом годовых отметок за 4-й класс, а в гимназии-колледжи искусств - набравшие большее количество баллов по результатам проверки способностей в области отдельных видов искусств.

Приказ о зачислении учащихся в гимназии должен быть оформлен не позднее 12 июня.

Если учащийся не принят по итогам вступительных испытаний в гимназию, гимназию-интернат, гимназию-колледж искусств, в которой получил начальное образование, он может продолжить обучение в учреждении образования по месту жительства или другом учреждении образования.-0-