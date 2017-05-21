Следственный комитет рассматривает обращение Администрации Президента в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского райисполкома

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси рассматривает обращение Администрации Президента в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского районного исполнительного комитета, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Следственный комитет в рамках поручения главы государства рассматривает обращение Администрации Президента в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского райисполкома. В настоящее время можем сообщить тот факт, что ситуация не связана с уголовными делами и проверками коррупционной направленности", - проинформировала она.

Как сообщалось, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу лично разобраться с неприятной ситуацией, произошедшей с Леонидом Пеньковским, который недавно возглавил Оршанский райисполком. Она связана с действиями оперативных служб в отношении должностного лица. "Кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом. Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, входящему в кадровый реестр Президента, надо согласие Президента. Ворвались, начали что-то уточнять, - отметил глава государства. - Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал".-0-