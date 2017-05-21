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Следственный комитет рассматривает обращение Администрации Президента в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского райисполкома
22.05.2017 14:41 — Новости Общества | БелТА
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси рассматривает обращение Администрации Президента в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского районного исполнительного комитета, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"Следственный комитет в рамках поручения главы государства рассматривает обращение Администрации Президента в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского райисполкома. В настоящее время можем сообщить тот факт, что ситуация не связана с уголовными делами и проверками коррупционной направленности", - проинформировала она.
Как сообщалось, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко
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Следственный комитет рассматривает обращение Администрации Президента в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского райисполкома
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