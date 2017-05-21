Две минские школьницы представят Беларусь на конкурсе по китайскому языку в Пекине

Временный поверенный г-н Ло Чжаньхуэй вручает диплом I степени Лидии Андрюшенковой

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси успешно прошел отборочный тур Х Всемирного конкурса по китайскому языку среди школьников "Мост китайского языка" 2017 года, по итогам которого две минские школьницы поедут в сентябре на финал конкурса в Пекин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве КНР в Минске.

Отборочный тур был организован совместно Головным офисом Института Конфуция (китайской Государственной канцелярией по распространению китайского языка "Ханьбань"), отделом по вопросам образования посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь и гимназией №23 г. Минска при содействии Союза китайских студентов в Беларуси. Участие в нем приняли временный поверенный в делах посольства КНР в Беларуси Ло Чжаньхуэй, второй секретарь по делам образования посольства Ли Вэньхуа, представители Министерства образования Беларуси, белорусских школ и гимназий, четырех Институтов Конфуция и классов Конфуция в Минске, а также китайские студенты, обучающиеся в белорусских вузах. Общее число зрителей составило около 200 человек.

Ли Вэньхуа выразила благодарность гимназии №23 Минска за работу по проведению здесь отборочного тура Всемирного конкурса по китайскому языку среди школьников "Мост китайского языка" на протяжении пяти лет.

В состязании принял участие 21 учащийся средних школ из разных регионов Беларуси - гимназий №23, №33, №11, №12 Минска, гимназии №3 Могилева, гимназии №56 Гомеля, гимназии №2 Орши, средней школы №10 Минска, средней школы № 44 Витебска, средней школы №3 Орши, а также слушатели Республиканского института китаеведения им. Конфуция БГУ и Института Конфуция в МГЛУ.

Конкурс состоял из трех частей: ответов на вопросы о китайской культуре, устного выступления на китайском языке и творческого номера. Первая часть включала как вопросы на знание лексики, грамматики, синтаксических конструкций китайского языка, так и вопросы о страноведении Китая - политическом строе, экономике, культуре, географическом положении. Во второй части (устном выступлении) участники должны были кратко представиться и затем рассказать свою историю о связи с китайским языком. Участники рассказали о своей увлеченности китайским языком, продемонстрировали степень владения языком и понимания культуры Китая. На заключительном этапе - творческом выступлении, связанном с китайской культурой, - бучастники исполняли популярные песни и небольшие пьесы собственного сочинения, декламировали красивые древние стихотворения, выступали с песенно-танцевальными номерами. Яркие выступления участников конкурса в традиционных китайских нарядах с самобытными художественными номерами на хорошем китайском языке, включая такие виды искусства, как поэзия, каллиграфия, юмористические диалоги, танцы, пьесы, фрагменты из классических произведений о современных и исторических деятелях, искусное воспроизведение китайских традиционных басен, подарили зрителям незабываемые эмоции.

На разных этапах конкурса первое место заняла участница из Института Конфуция в МГЛУ Лидия Андрюшенкова, второе место разделили учащаяся минской гимназии №23 Елизавета Горунович и учащийся минской гимназии №12 Дмитрий Клименок. Диплом III степени достался Ульяне Койда из оршанской гимназии №2, Анне Шевцовой из минской гимназии №12, Виолетте Сидоренко из минской гимназии №33.

Лидия Андрюшенкова и Елизавета Горунович в сентябре будут представлять Беларусь на финале Х Всемирного конкурса по китайскому языку среди школьников "Мост китайского языка". Кроме этого, 5 участников получили отдельные награды - дипломы и призы.

Временный поверенный поздравил всех с успешным проведением конкурса, выразил благодарность участникам, пожелал им продолжать старательно изучать китайский язык, посредством этого “языкового моста” достичь еще больших успехов в изучении китайского языка и культуры, внести свой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами. Ло Чжаньхуэй отметил, что в этом году отмечается 25-летие с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью. Сотрудничество между двумя странами в разных сферах непрерывно углубляется, что дает хорошие возможности для развития взаимопонимания между молодежью обеих стран.-0-