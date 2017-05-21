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В Могилев забрел годовалый лось и погиб

22.05.2017 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Годовалый лось, который забрел в Могилев вечером 19 мая, погиб. От чего — сейчас выясняют специалисты. Известно лишь, что животное не было заражено бешенством. Тушу «утилизируют» в зоосаде, мясо пойдет на корм волкам.


Фото: vk.com/ilovemogilev

Как и откуда лось попал на улицу 30 лет Победы, точно неизвестно. Скорее всего, забрел из лесного массива, предположили госинспекторы охраны животного и растительного мира.

Могилевчане выложили в соцсети фото животного. Вот лось ходит под окнами многоэтажки, а вот — уже лежит на траве под деревом, окруженный взрослыми и детьми. На одном из снимков видно, что из шкуры животного торчит игла.


В центральной диспетчерской службе горисполкома рассказали, что около 20.00 им позвонил кто-то из горожан, сообщил, что в районе дома № 22а на улице 30 лет Победы лежит лось. Диспетчер сразу вызвал МЧС, природоохранную службу, спецавтопредприятие, которое занимается отловом животных.

И спасатели, и коммунальники утверждают: когда приехали на место, лось уже лежал на траве, хрипел. Рядом дежурил милиционер. Для транспортировки животному ввели дозу снотворного.


— Говорят, у лося была повреждена шея, от этого он и умер. Наши специалисты транспортировали тушу мертвого животного в зоосад, — рассказала TUT.BY замдиректора САП Валентина Плескачёва.

В зоосаде решили проверить мясо животного, чтобы отдать его на корм хищникам. Лабораторные анализы показали, что лось не был болен бешенством, а транквилизатор, которым животное обездвижили, вреда жителям зоосада не нанесет.

Директор зоосада Иван Нижников рассказал, что ранее агролесотехнический колледж, частью которого является зоосад, входил в комиссию по оказанию помощи диким животным, и его сотрудники помогали отлавливать лесных жителей в городе. Так было, например, с лосем, который забежал на завод «Красный металлист», и лосенком, который забрел в город в мае 2015 года.


— Финансирования не было, как и транспорта. Мы пользовались собственными средствами для поимки, сетью, например. Была в зоосаде и специальная карантинная зона, в которой животное находилось под наблюдением, пока решали выпустить его на волю или оставить в зоосаде. Теперь агролесотехнический колледж не входит в состав комиссии при горисполкоме, так что в отлове животных мы уже не участвуем, — рассказал Иван Нижников.

 
Теги: Могилев
 
 
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Почему погибло животное, точно неизвестно.

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