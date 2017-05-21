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Минские электрики устранили аварию на электросетях

22.05.2017 15:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Электроснабжение в центре Минска, где в понедельник произошло аварийное отключение, восстановлено, сообщили Sputnik в филиале "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго".

Минские электрики устранили аварию на электросетях
© Pixabay
Центр Минска остался без света

Как ранее сообщал Sputnik, днем в понедельник 22 мая на электросетях столицы произошла авария, из-за чего жители некоторых центральных улиц и проспектов остались без энергоснабжения.

"Информация об отключении электроэнергии стала поступать в единую диспетчерскую службу 115 примерно в 11:35. В 12:45 энергоснабжение было восстановлено", – уточнили на предприятии.

Там пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии.

Энергоснабжение отсутствовало в домах на улицах Волоха, Коржа, Лермонтова, Либкнехта, Харьковской, Бетонном проезде, Загородном переулке, улице Куприянова, переулке Домашевского, 2-м переулке Розы Люксембург, проспекте Победителей, улицах Клары Цеткин, Игнатенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Более часа из-за повреждения кабельной линии многие улицы в белорусской столице оставались без энергоснабжения.

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