СК: инцидент с Пеньковским не связан с коррупцией

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Следственный комитет Беларуси рассматривает обращение Администрации президента страны в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского райисполкома Леонидом Пеньковским, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Принимая с докладом главу СК РБ Ивана Носкевича, президент Беларуси Александр Лукашенко дал ему поручение лично разобраться с ситуацией, произошедшей с главой Оршанского районного исполнительного комитета. Как отметил глава государства, оперативники ворвались в его дом.

"В настоящее время можем сообщить тот факт, что ситуация не связана с уголовными делами и проверками коррупционной направленности", — сказала Гончарова.

По ее словам, следователи рассматривают обращение Администрации, которое касается инцидента с Пеньковским.

Пеньковский был назначен председателем Оршанского райисполкома 12 мая указом главы государства. Ранее белорусский лидер в ходе поездки в Оршанский район отметил, что регион необходимо "подымать из пепла".