ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: инцидент с Пеньковским не связан с коррупцией

22.05.2017 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Следственный комитет Беларуси рассматривает обращение Администрации президента страны в связи с возможным нарушением прав председателя Оршанского райисполкома Леонидом Пеньковским, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Принимая с докладом главу СК РБ Ивана Носкевича, президент Беларуси Александр Лукашенко дал ему поручение лично разобраться с ситуацией, произошедшей с главой Оршанского районного исполнительного комитета. Как отметил глава государства, оперативники ворвались в его дом.

"В настоящее время можем сообщить тот факт, что ситуация не связана с уголовными делами и проверками коррупционной направленности", — сказала Гончарова.

По ее словам, следователи рассматривают обращение Администрации, которое касается инцидента с Пеньковским.

Пеньковский был назначен председателем Оршанского райисполкома 12 мая указом главы государства. Ранее белорусский лидер в ходе поездки в Оршанский район отметил, что регион необходимо "подымать из пепла".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как оперативники ворвались в дом председателя Оршанского райисполкома. Администрация президента обратилась с заявлением в СК.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилев забрел годовалый лось и погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика