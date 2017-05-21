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На ЦТ уже зарегистрировались около 55 тысяч абитуриентов

22.05.2017 15:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Порядка 55 тысяч человек уже зарегистрировались для сдачи испытаний в рамках централизованного тестирования (ЦТ), сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.

На ЦТ уже зарегистрировались около 55 тысяч абитуриентов
© Sputnik Алексей Мальгавко
ЦТ: в среднем каждый абитуриент регистрируется на 3,6 предмета

Централизованное тестирование, необходимый этап для большинства абитуриентов при поступлении в вузы, пройдет в Беларуси в июне, а сейчас в республике продолжается регистрация на ЦТ.

"По данным на день среды зарегистрировались для участия 55 тысяч человек", – сообщил Sputnik Феськов.

В минувшем году ЦТ сдавали около 100 тысяч человек, значения этого года могут быть не ниже, даже несмотря на небольшое снижение количества абитуриентов из-за "демографической ямы".

С текущего года абитуриенты могут сдавать по четыре испытания на ЦТ. Большинство из регистрирующихся для прохождения тестирования выбирают дополнительное испытание – как правило, один из государственных языков.

Сдача ЦТ по одному из государственных языков обязательна, остальные предметы можно выбрать по своему усмотрению – в зависимости от специальности, на которую абитуриент планирует поступать.

Для регистрации на ЦТ необходимо представить удостоверение личности, подать соответствующее заявление и оплатить оформление документов. Стоимость одного предмета на ЦТ-2017 – 2,3 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшем году участие в централизованном тестировании приняли порядка 100 тысяч человек.

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