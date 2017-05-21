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Как вывезти ребенка за границу? 10 наивных вопросов об отдыхе на море

22.05.2017 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Еще немного — и белорусы поедут с детьми в отпуск в теплые страны. Как выехать с ребенком, чтобы не возникли проблемы на границе? Пустят ли за рубеж семью тунеядца? Кто может внести ребенка в базу невыездных? На эти и другие вопросы TUT.BY ответил Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.

Сыну на фотографии в паспорте два года, сейчас ему уже шесть лет. Пропустят ли его через границу по этому же паспорту?

— Если пограничник будет сомневаться в личности ребенка, то он может принять решение и не пропустить, несмотря на то, что паспорт юридически действителен. Поэтому рекомендую обратиться в подразделение по гражданству и миграции и поменять паспорт.

Может ли ребенок попасть в список невыездных и как об этом узнать?

— Может, но только в том случае, если в отношении него будет принято соответствующее решение об ограничении права на выезд. Например, один из родителей имеет право обратиться с таким иском в суд. Вторую сторону, как законного представителя, пригласят на судебное рассмотрение.

Узнать, находится ли ребенок в списке невыездных, можно в территориальном подразделении по гражданству и миграции. При себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Информацию предоставят в день обращения.

Можно ли путешествовать с новорожденным и не делать ему паспорт?

— Нет, документом, действительным для выезда за границу, является только паспорт. Поэтому придется его делать даже тем детям, которые родились несколько дней назад.

Дочка хочет поехать с классом на отдых в Италию. Что для этого нужно?

— У ребенка обязательно должен быть действительный паспорт, шенгенская виза и, конечно же, согласие обоих родителей на выезд за границу, заверенное у нотариуса.

Сыну 15 лет, собирается посмотреть Европу. Выпустят ли его одного на границе?

— Без согласия обоих родителей — нет. Но если и отец, и мать официально заверят согласие у нотариуса, что разрешают сыну выехать одному, то он имеет право путешествовать без сопровождения взрослых.

Это правда, что ребенок может выехать за границу без согласия папы?

— Правда. С 2010 года один из законных представителей имеет право выезжать с ребенком из страны без согласия второго законного представителя. Пересекать границу можно, если у детей есть национальный паспорт и судом не установлен иной порядок выезда.

Кстати, сейчас в списке невыездных находится не более 100 детей. Они могут выезжать за границу только при наличии согласия второго законного представителя.

У мужа есть неоплаченный штраф в ГАИ. Нас выпустят из страны?

— Выпустят, если судебным исполнителем не принято решение об ограничении права на выезд. Чтобы подстраховаться, можно уточнить информацию в подразделении по гражданству и миграции.

Очень срочно нужно сделать паспорт ребенку. Сколько дней это займет?

— В соответствии с законодательством процедура займет месяц. В ускоренном порядке он будет готов в течение 15 дней. Услуга стоит одну базовую величину — 23 рубля. Если нужно сделать паспорт сверхускоренно, придется подождать семь дней и заплатить две базовые величины.

Для выдачи паспорта ребенку нужны заявление, свидетельство о рождении, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, документы для регистрации по месту жительства, четыре цветные фотографии, соответствующие его возрасту (размер 40×50 мм).

Можно ли отвезти детей на лето к родственникам во Францию и вернуться в Беларусь без них? Не возникнут ли вопросы на границе?

— На границе вопросы не возникнут, потому что там не ведут соответствующий учет. Но нужно понимать: чтобы привезти детей домой, за ними придется вернуться обратно.

Чтобы избежать проблем за границей, мы рекомендуем, чтобы у родственников во Франции был документ, подтверждающий, что родители дали согласие на отдых детей за рубежом. Например, нотариально заверенное согласие и переведенное на язык страны гражданства с апостилем. Иначе детей могут признать находящимися в опасном положении, раз они без родителей, и забрать.

Муж — тунеядец. Планируем поехать на море. Мы спокойно выедем из страны?

— Пока случаев ограничения выезда за границу таких лиц не было.

 
 
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Как выехать с ребенком, чтобы не возникли проблемы на границе? Пустят ли за рубеж семью тунеядца? Кто может внести ребенка в базу невыездных?

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