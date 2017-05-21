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Пресс-конференция о развитии экотуристического потенциала национальных парков Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 мая

22.05.2017 15:28 — Новости Общества | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие экотуристического потенциала особо охраняемых природных территорий Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 мая в 11.00.

Богатство и естественная красота белорусской природы - не только национальное достояние, но и национальный бренд. Для сохранения уникальной природы, редких и исчезающих видов растений и животных в Беларуси создана система особо охраняемых природных территорий, которая включает около 1,3 тыс. объектов, в том числе один заповедник, четыре национальных парка, 98 заказников республиканского значения. Среди объектов экологического туризма наиболее известны Беловежская пуща, Браславские озера, Березинский биосферный заповедник, национальные парки "Припятский" и "Нарочанский". Об основных направлениях деятельности по сохранению и развитию этих территорий, а также перспективах использования их потенциала для развития экологического туризма расскажут представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальных парков "Беловежская пуща" и "Нарочанский", Березинского биосферного заповедника.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА . Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Богатство и естественная красота белорусской природы - не только национальное достояние, но и национальный бренд.

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