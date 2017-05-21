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Пресс-конференция о развитии экотуристического потенциала национальных парков Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 мая
22.05.2017 15:28 — Новости Общества | БелТА
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Развитие экотуристического потенциала особо охраняемых природных территорий Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 24 мая в 11.00.
Богатство и естественная красота белорусской природы - не только национальное достояние, но и национальный бренд. Для сохранения уникальной природы, редких и исчезающих видов растений и животных в Беларуси создана система особо охраняемых природных территорий, которая включает около 1,3 тыс. объектов, в том числе один заповедник, четыре национальных парка, 98 заказников республиканского значения. Среди объектов экологического туризма наиболее известны Беловежская пуща, Браславские озера, Березинский биосферный заповедник, национальные парки "Припятский" и "Нарочанский". Об основных направлениях деятельности по сохранению и развитию этих территорий, а также перспективах использования их потенциала для развития экологического туризма расскажут представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальных парков "Беловежская пуща" и "Нарочанский", Березинского биосферного заповедника.
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Пресс-конференция о развитии экотуристического потенциала национальных парков Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 24 мая
Богатство и естественная красота белорусской природы - не только национальное достояние, но и национальный бренд.
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