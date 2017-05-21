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ФПБ вручила премии за высокие достижения в труде
22.05.2017 15:22 — Новости Общества | БелТА
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси вручила премии за высокие достижения в труде с присвоением звания лауреата, вручением почетного знака, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.
В нынешнем году наград удостоены представители и коллективы крупнейших предприятий и организаций в промышленной, научной, образовательной, медицинской сферах.
В номинации "Промышленность и строительство" награда досталась коллективу ОАО "Ивацевичдрев" - за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии организации. В этой же номинации награжден авторский коллектив работников ОАО "Агат - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" в составе Дмитрия Горячко, Роберта Шипуля, Кирилла Невгеня, Сергея Жерко, Дмитрия Бондарука - за создание национальной автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.
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В нынешнем году наград удостоены представители и коллективы крупнейших предприятий и организаций в промышленной, научной, образовательной, медицинской сферах.
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