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Лукашенко рассказал, что будет делать Шапиро на посту главы ФХБ
22.05.2017 15:29 — Новости Общества | БДГ
Александр Лукашенко ждет от назначенного на пост главы Белорусской федерации хоккея Семена Шапиро «очень большой работы».
Как заявил сегодня президент во врем встречи с главой своей администрации Натальей Кочановой, кадровые вопросы - основные для данной структуры. Он отметил, что сейчас возникают вопросы по назначению губернаторов, то есть кадровый процесс для администрации президента является постоянным.
Кроме того, президент отметил и последние назначения, которые касались спорта. Напомним, что на внеочередных отчетно-выборных конференциях, которые состоялись 18 мая в Минске,
«Недавно избрали Семена Шапиро руководителем федерации. Ему надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать», - отметил Лукашенко.
Напомним также, что президент остался недоволен тем, как белорусская сборная провела
Стоит также отметить, что Беларусь вновь ожидает
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Александр Лукашенко ждет от назначенного на пост главы Белорусской федерации хоккея Семена Шапиро «очень большой работы».
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