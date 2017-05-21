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Лукашенко рассказал, что будет делать Шапиро на посту главы ФХБ

22.05.2017 15:29 — Новости Общества | БДГ  
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Александр Лукашенко ждет от назначенного на пост главы Белорусской федерации хоккея Семена Шапиро «очень большой работы».

Как заявил сегодня президент во врем встречи с главой своей администрации Натальей Кочановой, кадровые вопросы - основные для данной структуры. Он отметил, что сейчас возникают вопросы по назначению губернаторов, то есть кадровый процесс для администрации президента является постоянным.

Кроме того, президент отметил и последние назначения, которые касались спорта. Напомним, что на внеочередных отчетно-выборных конференциях, которые состоялись 18 мая в Минске, были избраны новые руководители ряда спортивных федераций Беларуси. Так, главой Белорусской федерации хоккея стал губернатор Минской области Семен Шапиро, который сменил на этом посту главного пограничника Беларуси Игоря Рачковского. Лукашенко отметил, что  от Шапиро теперь ждут большой работы.

«Недавно избрали Семена Шапиро руководителем федерации. Ему надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать», - отметил Лукашенко.

Напомним также, что президент остался недоволен тем, как белорусская сборная провела последний ЧМ по хоккею: 9 мая  он заявил, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта. Он также отметил, что ему стыдно за белорусских спортсменов. Позднее президент пообещал спорту «встряску». Будут ли новые назначения этой самой встряской - пока неясно.

Стоит также отметить, что Беларусь вновь ожидает большой праздник хоккея в 2021 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко ждет от назначенного на пост главы Белорусской федерации хоккея Семена Шапиро «очень большой работы».

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