Членами белорусского землячества в Израиле являются более 6 тыс. человек - Скворцов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов вручил председателю Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси (ВОВБ) Михаилу Альшанскому Почетную грамоту Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском дипломатическом представительстве.

Этой награды руководитель землячества, возглавляющий его с 2001 года, удостоен за активное содействие в реализации внешней политики Беларуси, весомый вклад в развитие белорусско-израильских отношений, деятельность по защите прав и интересов белорусской диаспоры в Израиле. "Вручая почетную грамоту, посол отметил, что работа землячества, членами которого в настоящее время являются более 6 тыс. человек, объединенных в 32 региональных отделения по всему Израилю, способствует повышению узнаваемости Республики Беларусь среди граждан еврейского государства, а также поддержанию широких межчеловеческих контактов. Руководитель белорусского загранучреждения подчеркнул, что награждение председателя ВОВБ Михаила Альшанского, который также является одним из наиболее активных членов Консультативного совета при Министерстве иностранных дел Беларуси по делам белорусов зарубежья, свидетельствует о признании его многолетних усилий по углублению двустороннего сотрудничества", - рассказали в посольстве.

Михаил Альшанский в свою очередь поблагодарил за высокую награду и выразил готовность и впредь проводить активную работу по развитию дружественных связей между Беларусью и Израилем в самых разных сферах.-0-