Молодая мама из Березы выиграла квартиру за два дня – и прямо ко дню рождения!

Каждые две недели покупатели "Евроопта", "Е-доставки" и "ГиперМолла" в придачу к своим повседневным покупкам могут запросто выиграть очень приятный бонус - крупный денежный приз, новенький внедорожник, отдых мечты или даже квартиру в Минске! Причем некоторые из этих побед достойны отдельной истории. Так, в 33-м туре мама двойняшек из Березы зарегистрировалась в игре буквально за два дня до розыгрыша - и выиграла квартиру прямо на день рождения! Денежный приз на Br20 тыс. достался многодетной семье досрочно - в финале у них было сразу 10 игровых кодов подряд. А один из внедорожников помогли выиграть покупки из "Е-доставки"! Сегодня победителям 33-го тура игры "Удача в придачу!" торжественно вручили призы.

Торжественная церемония награждения победителей 33-го тура игры "Удача в придачу!" состоялась сегодня в Минске.

В центре внимания, конечно же, оказалась молодая мама - Жанна Жук из Березы Брестской области. У современной новостройки по адресу ул. Мястровская, 6 победительницу ожидал генеральный директор сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков, чтобы лично вручить ключи и документы от выигранных минских апартаментов.

Заветные ключи от столичной недвижимости Жанне Жук вручил генеральный директор сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков.

Невероятно, но квартира досталась победительнице прямо на день рождения - 20 мая! Вот это подарок от "Евроопта" получился! "Я безумно рада, рада вся моя семья, мне все звонят, даже из других стран поздравляют! - не может сдержать эмоций сама победительница. - Это счастье, это удача, просто не могу подобрать слов, зашкаливает от эмоций! Большое всем спасибо!"

"Я часто закупаюсь в "Евроопте", но играла в первый раз. Буквально за два дня до розыгрыша зарегистрировалась на сайте. Многие мои знакомые играют, а некоторые уже и выигрывали, подумала: надо и мне попробовать! - вспоминает, как все было, Жанна. - И вот в день моего рождения мы с мужем налили себе шампанского, супруг произнес тост, и не успели сделать даже глоток, как я увидела на мобильном звонок из Минска… И мне сообщили, что я выиграла квартиру!" Согласитесь, такого везучего человека надо еще поискать!

Сейчас Жанна Жук находится в декрете с маленькими сыном и дочкой. Но уже совсем скоро выйдет на работу - на должность главного ветврача Березовского мясоконсервного комбината. Супруги еще не решили, как поступят с квартирой в Минске, но, конечно же, недвижимость в столице существенно изменит их жизнь к лучшему и откроет новые возможности!

Жанна Жук: "Раньше всегда думала, что невезучая, а после такого выигрыша считаю, что везучая! И всем хочу пожелать удачи в придачу!"

"Мы еще не полностью осознали свое счастье, но уже сейчас хочу сказать спасибо организаторам игры "Удача в придачу!" , - искренне благодарит победительница. - Раньше всегда говорила, что я невезучая, а теперь считаю, что везучая! И, когда уже все это со мной самой произошло, хочу сказать: надо верить, верить в удачу, в успех, в счастье. И всем хочу пожелать удачи в придачу!"

Также сегодня в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" торжественно вручили призы победителям 33-го тура игры "Удача в придачу!" , которым посчастливилось выиграть 79-й и 80-й автомобили, два денежных приза на сумму Br20 тыс. каждый и путевку на двоих в Тунис от "Евроопта"!

Ключи от ярко-оранжевого автомобиля Hyundai Creta вручены Людмиле Декович, домохозяйке из Минска. А выиграть стильный семейный внедорожник ей помогла "Е-доставка". Кстати, это уже седьмая машина, выигранная благодаря покупкам, сделанным в интернет-магазинах "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые входят в холдинг "Евроопт"! Так что стать победителем в игре "Удача в придачу!" можно, даже не выходя из дома!

Людмила Декович выиграла автомобиль благодаря покупкам в "Е-доставке": "Заказывать продукты на дом – это очень удобно!"

"Нам очень нравится пользоваться "Е-доставкой", особенно когда покупаешь что-то большое или много товаров - все привозят тебе прямо на дом. К тому же не всегда есть время, чтобы забежать в магазин, а так занимаешься своими делами, а тебе доставят все нужные товары. Очень удобно!" - делится своим опытом онлайн-шопинга удачливая покупательница. Кстати, вместе с Людмилой Декович проживает и ее дочь с мужем, которые также с удовольствием делают покупки в "Е-доставке". Так что внедорожник выиграли, можно сказать, общими усилиями!

Внедорожник Hyundai Creta шоколадного цвета с сегодняшнего дня официально принадлежит Олегу Ковалеву из Хойников Гомельской области, который работает плотником на заводе железобетонных изделий. "Евроопт" нас вообще устраивает, потому что здесь можно купить все, что хочешь! Да еще и Бонстиков дети любят, особенно младший… А чтобы была скидка, приобрели дисконтную карточку, ну и решили ее зарегистрировать в игре, еще в прошлом году это было… И это уже третий выигрыш! Два раза выиграли сертификаты на Br10, а на третий раз получился такой весомый аргумент!" - смеется счастливый победитель.

Олег Ковалев: "Евроопт" нас вообще устраивает, да еще и Бонстиков дети любят… Два раза выиграли сертификаты на покупки, а на третий раз получился такой весомый аргумент!"

Денежный приз на сумму Br20 тыс. сегодня вручен Наталье Кулеш из деревни Матьковцы Минской области, которая трудится дояркой на предприятии "Стайки". В семье победителей - четверо детей, а выигрыш принесли покупки, сделанные к проводам сына в армию! У покупательницы было сразу 10 игровых кодов подряд - и уже после шестой цифры из лототрона в списке претендентов на денежный приз остались только ее имя и фамилия. Кстати, это уже не первая досрочная победа в игре "Удача в придачу!", которая только подтверждает - чем больше игровых кодов, тем больше шансов на успех!

Многодетная мама Наталья Кулеш: "Теперь будем еще чаще в "Евроопт" ездить и обязательно "товар удачи" брать. А еще ж надо Бонстиков собрать для младшей дочки!"

"Никогда в жизни ничего не выигрывала, и в "Удача в придачу!" меня, если честно, зарегистрировали дети, потому что в "Евроопте" все равно делаем покупки. Сказали: а вдруг когда-нибудь и нам повезет? До сих пор не верится, что выиграли!" - делится своей историей победительница. "Теперь будем еще чаще в "Евроопт" ездить и обязательно "товар удачи" брать! - смеется Наталья Кулеш. - А еще ж надо Бонстиков собрать для младшей дочки! Коллекцию первых мы уже собрали, а теперь новых собираем".

Второй денежный приз на сумму Br20 тыс. получила Наталья Боярина из Речицы Гомельской области, бухгалтер филиала гомельского ликеро-водочного завода. И победить ей, как и предыдущей покупательнице, помог большой шопинг! В этом туре у Натальи было почти два десятка игровых кодов, и удача просто не могла пройти мимо!

Наталья Боярина: "Закупились ко дню рождения - и получили такой подарок! Кстати, я всегда верила в удачу, а муж надо мной подшучивал… Теперь не будет!"

"Мы очень часто ходим в "Евроопт", но раньше никогда не выигрывали, а тут закупились к моему дню рождения, который был 14 мая, на большую сумму - и получили такой подарок! Кстати, я всегда верила в удачу, говорила, что я выиграю, а муж надо мной только подшучивал. А теперь я ему доказала, что выиграть возможно, - смеется победительница. - Так что верьте в удачу, играйте и выигрывайте - мечты сбываются!"

Также в эту субботу были разыграны 40 путевок на двоих в Тунис, обладатели которых проведут неделю - с 26 июня по 3 июля - по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Royal Thalassa Monastir прямо на берегу моря.

В прямом эфире был определен выигрышный код, который принес путевку не только своему обладателю, но и еще 39 владельцам каждого сотого кода, следующего за ним. А обладательница этого выигрышного кода - Лилия Дворецкая из Вилейки Минской области - была приглашена в "Е-сити" на торжественную церемонию награждения.

Лилия Дворецкая: "У меня золотой сын и золотая невестка. Так что пускай отдохнут в Тунисе, мир повидают!"

Как рассказала победительница, в "Удачу в придачу!" она играет практически с самого начала, но выиграла впервые и сразу по-крупному! И решила подарить путешествие мечты сыну и невестке. "У меня золотой сын и золотая невестка. Так что пускай отдохнут в Тунисе! Они еще мало где были, а теперь благодаря "Евроопту" мир повидают!" - улыбается Лилия Дворецкая.

Хотите узнать, как встретиться с удачей? Есть отличная новость! С 10 мая на телеканале ОНТ стартовали "Дневники "Удача в придачу!" . Смотрите трансляцию каждый вечер в 18.55 или каждое утро повтор программы в 8.05 - и будьте в курсе, чем живут игра и ее участники, которым уже повезло с "Евроопт"!

Кстати, вполне возможно, что встретиться с удачей некоторым из победителей 33-го тура помогли… Бонстики! С этими жизнерадостными пришельцами белорусы впервые познакомились нынешней зимой и - "залипли" по-настоящему. А теперь в Беларусь прилетели старшие друзья Бонстиков, чтобы весело и задорно провести летние каникулы, а еще объехать с гастролями всю страну и познакомиться со своими поклонниками! Миниатюрные копии Бонстиков 2 появились с 15 мая во всех магазинах "Евроопт", а также в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Веселые игрушки-липучки готовы снова радовать детей и взрослых!

Бонстики 2 уже появились в магазинах "Евроопт", а также в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Успейте собрать их всех до 11 июня!

Бонстики 2 - это коллекция из 24-х героев, которых благодаря липучке можно прикрепить к любой ровной поверхности. Самый простой способ получить Бонстика - это совершить покупки на сумму от Br15. Если к этому же чеку добавить "Бон-товары", то можно получить еще несколько игрушек дополнительно. А чтобы не растерять коллекцию Бонстиков, рекомендуется собирать их в специальный альбом, которые можно приобрести в любом магазине "Евроопт". Симпатичные пришельцы останутся с нами только до 11 июня - успейте собрать их всех!

А что делать тем, кому пока не повезло? Ведь участников игры, по сути, полстраны, и призов, сколько бы их ни было, на всех не хватит… Совет только один - играть, просто делать обычные ежедневные покупки в "Евроопте", "Е-доставке" и "ГиперМолле". Даже "товары удачи" - это отнюдь не деликатесы по заоблачным ценам: консервация, шоколад, стиральные порошки… То, что нужно всем. А выигрыш - просто приятный или очень-очень приятный бонус к покупкам!

Благодаря "Е-доставке" и "ГиперМоллу" покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре "Удача в придачу!" может каждый житель нашей страны!

Удачу может принести один-единственный игровой код, но практика игры неумолима - чем больше кодов, чем регулярнее участие в турах, тем выше шансы на главную в жизни победу! Так что играйте! Ищите встреч с удачей! А "Евроопт" готов называть имена все новых счастливчиков…

Тем более что призов в 34-м туре игры "Удача в придачу!" , который начался 20 мая и продлится по 2 июня включительно, стало еще больше! Потому что уже 3 июня "Евроопт" разыграет 2 тыс. билетов на концерт популярнейшего российского исполнителя Григория Лепса, который состоится 11 июля во время международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Также в этом туре своих обладателей отыщут 20 тыс. подарочных сертификатов на общую сумму Br200 тыс. и два крупных денежных приза по Br20 тыс. каждый. И, конечно же, участникам игры достанутся новенькие автомобили (81-й и 82-й!) марки Renault Kaptur и ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КВАРТИРА от "Евроопта" - в престижном районе Минска по адресу ул. Мястровская, 4.

Призов стало еще больше! Квартира, автомобили, денежные призы и отдых мечты ждут победителей 34-го тура игры "Удача в придачу!" А также будут разыграны 2 тыс. билетов на концерт Григория Лепса!

А еще - снова будут разыграны 40 путевок на двоих - на этот раз в Марокко! Сразу 80 счастливчиков проведут неделю - с 10 по 17 июля - по системе "все включено" в шикарном пятизвездочном отеле Riu Tikida Palace. И откроют для себя мир арабской и африканской экзотики, отличных пляжей Атлантики и бескрайней пустыни Сахары!

Открывай мир с "Еврооптом"! Сразу 80 счастливчиков в июле отправятся в роскошный пятизвездочный отель Riu Tikida Palace в Марокко!

Покупайте в магазинах "Евроопт", а также в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" необходимые вам товары, включая любой "товар удачи", - и выигрывайте! И помните: чем больше у вас игровых кодов - тем выше шансы на победу!

Все желания будут исполнены, все мечты воплотятся в жизнь… Главное, не забудьте захватить "товар удачи"!