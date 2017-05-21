22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 ученых и экспертов участвуют в Белорусско-китайском научно-техническом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

"Белорусско-китайский научно-технический форум-2017 открылся сегодня в Минске. На форуме рассматриваются перспективные направления и механизмы развития белорусско-китайского научно-технического сотрудничества в рамках реализации концепции "Один пояс, один путь". Всего в форуме принимают участие более 400 ученых, экспертов и специалистов Беларуси и Китая", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, это мероприятие является результатом наблюдающейся в последние годы активизации совместной деятельности Академии наук с партнерами из КНР. "На форуме мы обсудим ряд важнейших направлений и механизмов, которые послужат дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между белорусскими и китайскими организациями. Рассмотрим вопросы развития кооперации в области новых материалов и технологий, технологий энергосбережения, пищевой промышленности, сельского хозяйства, технологий строительства и другие. Указанные области белорусские и китайские организации определили в качестве приоритетных для последующей реализации совместных научно-технических проектов", - заявил он.

Белорусско-китайский научно-технический форум станет важным этапом развития научного и инновационного сотрудничества между Беларусью и Китаем и обеспечит формирование новых взаимовыгодных программ и проектов в передовых областях науки и технологий. "НАН Беларуси придает особое значение сотрудничеству с Китайской Народной Республикой - страной с огромным научным и экономическим потенциалом, с которой у нас сложились прочные стратегические отношения во всех сферах, в том числе научно-технической. В целях плодотворного взаимодействия существует ряд договорных документов, подписанных НАН Беларуси с китайскими партнерами. Успешно функционируют совместные научно-исследовательские центры и центры трансфера технологий белорусских и китайских научных организаций", - напомнил Владимир Гусаков.

В НАН Беларуси 22 мая проходит Белорусско-китайский научно-технический форум-2017. Организаторами мероприятия являются НАН Беларуси, народное правительство Харбина, ГКНТ, управление по науке и технологиям Харбина, Республиканский центр трансфера технологий, Академия наук провинции Хэйлунцзян. Следующий форум планируется провести в Харбине.-0-