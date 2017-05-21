МИНСК, 22 мая — Sputnik. По итогам первых трех месяцев 2017 года работниками банковской системы Беларуси было выявлено 270 поддельных денежных знаков, из которых 269 — поддельные банкноты, 1 — поддельная монета, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Там отметили, что по сравнению с данными годом ранее общее количество подделок сократилось на 2,3%. При этом почти 48% фальшивых банкнот было выявлено в Минске. Всего же поддельные банкноты изымались из обращения в 25 населенных пунктах республики.

"Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США — 43,7%. Доля поддельных российских рублей составила 37,8%, поддельных евро — 12,6%, поддельных белорусских рублей — 5,9%", — рассказали в Нацбанке.

Там обратили внимание, что за квартал наибольший рост произошел по выявленным фальшивым российским рублям (47,8%), рост подделок евро составил около 42%. Число поддельных белорусских рублей увеличилось всего на 13 банкнот.

Фальшивомонетчики, как и прежде, предпочитают подделывать стодолларовые банкноты, однако общий уровень подделок невысок.

"Из числа выявленных поддельных долларов США 1 банкнота относилась к категории частичных подделок и представляла собой поддельную банкноту номиналом 50 долларов, переделанную из подлинной 5-долларовой банкноты серии 1995 года. К категории суперподделок относились 4 банкноты номиналом 100 долларов серии 1990, 1993 и 2003 годов", — рассказали в Нацбанке. Там уточнили, что все выявленные варианты подделок уже так или иначе встречались в Беларуси.

Если говорить о российских рублях, то чаще всего встречаются поддельные банкноты номиналом в 5 тысяч и тысячу российских рублей, что касается евро, то здесь фальшивомонетчики предпочитают подделывать 50-евровые купюры (почти 65%), при этом почти четверть всех подделок евро составили банкноты номиналом 100 евро.

За отчетный период в банковской системе выявлено 16 поддельных банкнот белорусских рублей, 14 из которых — поддельные банкноты образца 2009 года, 2 банкноты — образца 2000 года номиналом 100 тысяч рублей.

"Большинство подделок белорусских рублей образца 2009 года пришлось на банкноты номиналом 20 и 10 рублей. Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты", — рассказали в Нацбанке.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует, что 89% поддельных долларов США и 84,8% поддельных банкнот евро изготовлены с использованием полиграфических технологий. Для воспроизведения изображений остальных поддельных долларов США и евро, а также поддельных белорусских и российских рублей были использованы технологии репрографии — принтерные устройства (струйная печать и электрофотография).