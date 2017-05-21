ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выявлено только 4 случая подделок долларов класса "супер"

22.05.2017 16:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 мая — Sputnik. По итогам первых трех месяцев 2017 года работниками банковской системы Беларуси было выявлено 270 поддельных денежных знаков, из которых 269 — поддельные банкноты, 1 — поддельная монета, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В Беларуси выявлено только 4 случая подделок долларов класса "супер"
© Pixabay
Отголоски деноминации: белорусы продолжают получать "странную" сдачу

Там отметили, что по сравнению с данными годом ранее общее количество подделок сократилось на 2,3%. При этом почти 48% фальшивых банкнот было выявлено в Минске. Всего же поддельные банкноты изымались из обращения в 25 населенных пунктах республики.

"Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США — 43,7%. Доля поддельных российских рублей составила 37,8%, поддельных евро — 12,6%, поддельных белорусских рублей — 5,9%", — рассказали в Нацбанке.

Там обратили внимание, что за квартал наибольший рост произошел по выявленным фальшивым российским рублям (47,8%), рост подделок евро составил около 42%. Число поддельных белорусских рублей увеличилось всего на 13 банкнот.

Фальшивомонетчики, как и прежде, предпочитают подделывать стодолларовые банкноты, однако общий уровень подделок невысок. 

"Из числа выявленных поддельных долларов США 1 банкнота относилась к категории частичных подделок и представляла собой поддельную банкноту номиналом 50 долларов, переделанную из подлинной 5-долларовой банкноты серии 1995 года. К категории суперподделок относились 4 банкноты номиналом 100 долларов серии 1990, 1993 и 2003 годов", — рассказали в Нацбанке. Там уточнили, что все выявленные варианты подделок уже так или иначе встречались в Беларуси.

В Беларуси выявлено только 4 случая подделок долларов класса "супер"
© Sputnik Максим Богодвид
Рейтинг фальшивых денег в 2016-м: доллары, евро и "Банк приколов"

Если говорить о российских рублях, то чаще всего встречаются поддельные банкноты номиналом в 5 тысяч и тысячу российских рублей, что касается евро, то здесь фальшивомонетчики предпочитают подделывать 50-евровые купюры (почти 65%), при этом почти четверть всех подделок евро составили банкноты номиналом 100 евро.

За отчетный период в банковской системе выявлено 16 поддельных банкнот белорусских рублей, 14 из которых — поддельные банкноты образца 2009 года, 2 банкноты — образца 2000 года номиналом 100 тысяч рублей.

"Большинство подделок белорусских рублей  образца 2009 года пришлось на банкноты номиналом 20 и 10 рублей. Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты", — рассказали в Нацбанке.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует, что 89% поддельных долларов США и 84,8% поддельных банкнот евро изготовлены с использованием полиграфических технологий. Для воспроизведения изображений остальных поддельных долларов США и евро, а также поддельных белорусских и российских рублей были использованы технологии репрографии — принтерные устройства (струйная печать и электрофотография).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обнаружена также одна поддельная монета. Чаще всего подделывают стодолларовые купюры, почти половина всех поддельных банкнот выявляется в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Начала играть буквально за два дня до розыгрыша". Молодая мама из Березы выиграла квартиру от "Евроопта" прямо на день рождения!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика