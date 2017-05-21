В Гродно построили второй энергоэффективный дом: на чем жильцы сэкономят и какие есть неудобства

В Гродно презентовали новые технологии, которые обеспечат энергоэффективный 10-этажный дом практически бесплатным теплом. Горячая вода в доме по улице Дзержинского, 23а не будет отключаться на профилактику, зато жильцы будут вынуждены со временем покупать дорогие фильтры для вентиляции. Гродненский Зеленый портал побывал на открытии второго в городе энергоэффективного дома, который станет демонстрационной площадкой для популяризации в Беларуси энергоэффективных технологий в жилищном строительстве.





Во всех 120 квартирах нового дома могут быть сокращены расходы на отопление в три раза. Стены дома утеплены таким образом, что внутри образуется эффект термоса: какую температуру выставишь, такая и будет сохраняться без проветривания помещения с открытыми окнами.

Для правильного теплообмена в доме предусмотрена поквартирная вентиляция с фильтрами и рекуператорами на наружных стенах. Фильтр дорогостоящий и будет требовать потом замены. В первых домах с такой вентиляцией были нарекания, что жильцы отказываются менять его и перестают пользоваться данной технологией, что не позволяет экономить на обогреве в отопительный сезон. Если правильно использовать вентиляцию, то свежий воздух в квартирах будет обеспечен.





«Существует сложность в индивидуальной поверке квартир по расходу на отопление, поэтому дом будет пока с общим счетчиком для жильцов» — рассказал Александр Чечет, инженер по автоматизации.

К примеру, если кто-то зимой уехал на месяц и отключил у себя батареи, он все равно вынужден будет платить за отопление. Данная технология, по расчетам, окупается за 10−28 лет.

На крыше дома и на южной стене установлены солнечные модули, которые работают в светлое время суток на получение энергии и частичную отдачу ее в общую сеть, тем самым продавая зеленую энергию городу. На это установлен дневной тариф.

А ночью по дешевому тарифу для нужд дома покупается энергия из сети. На разнице между тарифами идет сокращение расходов на коммунальные платежи. Александр Минучиц, главный специалист по электроснабжению рассказал, что установка таких модулей не потребовала сторонних специалистов, достаточно было изучить информацию в открытом доступе.





20 мая, когда торжественно презентовали дом, был солнечный день, и до полудня панели выработали 42 кВт, из которых 15 кВт ушло в сеть, а 27кВт использовали для работы теплонасосов, установленных в подвалах дома. Окупаемость самих модулей 6−17 лет.

Сваи дома оборудованы специальными тепловыми насосами, утилизирующими тепло грунта. Они позволяют использовать разницу температур на поверхности и под землей.

Сергей Терехов, специалист проекта по эксплуатации, обслуживанию и мониторингу эффективности жилых зданий показал принципы использования геотермальной энергии в новом доме. Берется только излишек тепла и по трубам доставляется в одну магистраль. Сваи располагаются на 6,7−12 метров вглубь и позволяют брать различные температуры. Если взять больше, грунт может промерзнуть и негативно повлиять на дом.

Еще одна внедренная технология позволяет забирать тепло от ближайших канализационных труб и собственных бытовых стоков дома.





Дом открыли на стадии завершения благоустройства новых площадок для мусорных контейнеров. В подъездах уже не предусмотрен мусоропровод, но контейнеры старого типа придется заменить еще до заселения жильцов.









Торжественное открытие с перерезанием ленточки и вручением жильцам памятных подарков и инструкций по эксплуатации вентиляционного оборудования прошло в очень жаркий день. Пришедшие гости не могли укрыться от палящего солнца. Перед подъездом установлена детская площадка и посажены маленькие прутики-деревья, но ведь в Гродно уже много лет назад закуплена специальная машина по пересадке взрослых деревьев, действие которой жители города могли видеть только в день презентации. Газонная трава еще не выросла. Для жителей дома будет удобна большая парковочная площадка, которая находится поодаль от подъездов, что сократит негативное воздействие шумов и выхлопных газов непосредственно перед домом.