ФПБ вручила премии за высокие достижения в труде

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси вручила премии 2017 года за высокие достижения в труде с присвоением звания лауреата, вручением почетного знака, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.

В нынешнем году наград удостоены представители и коллективы крупнейших предприятий и организаций в промышленной, научной, образовательной, медицинской сферах.

В номинации "Промышленность и строительство" награда досталась коллективу ОАО "Ивацевичдрев" за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии организации. В этой же номинации награжден авторский коллектив работников ОАО "Агат - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" в составе Дмитрия Горячко, Роберта Шипуля, Кирилла Невгеня, Сергея Жерко, Дмитрия Бондарука за создание национальной автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии.

Премии в номинации "Энергетика, транспорт и связь" удостоены замначальника отделения железной дороги РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги Валерий Каймович (за высокие достижения в труде), а также коллектив РУП "Белтелеком" за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии организации.

В номинации "Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля, легкая промышленность" награду получил замдиректора Могилевского городского коммунального унитарного предприятия теплоэнергетики Михаил Кравцов за большой личный вклад в достижение высоких показателей социально-экономического развития, создание надлежащих условий труда и быта работников организации. Коллектив ОАО "Дзержинская швейная фабрика "Элиз" также удостоен высокой награды за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии организации.

Оператор машинного доения молочно-товарной фермы №2 "Мархачевщина" ОАО "Вишневецкий-агро" Столбцовского района Галина Сергиевич получила премию за высокие достижения в труде в номинации "Агропромышленный комплекс".

В социальной сфере лучшей признана доцент кафедры социальной работы, управления и социального права филиала Российского государственного социального университета в Минске Валентина Аберган за высокие достижения в труде. Также в этой номинации награду получил авторский коллектив РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова (Сергей Красный, Андрей Карман, Вячеслав Дударев, Сергей Шиманец) за разработку и внедрение новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Авторский коллектив НПЦ ОАО "Полоцк-Стекловолокно" получил премию за разработку и внедрение в производство базальтового волокна и продукции на его основе в номинации "Химическая, горная и нефтяная отрасли промышленности".

За значительный вклад в развитие социального партнерства премия досталась гендиректору ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" Виталию Дерешу и председателю первичной профсоюзной организации предприятия Валерию Ковелю. Премию в этой номинации также получил гендиректор предприятия "Могилевоблгаз" Алексей Кушнаренко и председатель объединенной профсоюзной организации Тамара Веремеенко, а также директор ОАО "Гастелловское" Минского района Станислав Соколовский и председатель первичной профсоюзной организации Галина Наследова.

Также ФПБ вручила сегодня премии 2017 года в области литературы, искусства, журналистики и любительского творчества.

Председатель ФПБ Михаил Орда в общении с журналистами отметил, что именно трудолюбие сегодня является главным ресурсом, а профсоюзы ежедневно работают над тем, чтобы труд каждого был замечен и по достоинству оценен. Названные сегодня лауреаты в области труда и культуры - залуженные люди, которые сохраняют ответственность и преданность своему делу в любых условиях, тем самым они показывают пример того, что все зависит от желания и трудолюбия, добавил он.-0-