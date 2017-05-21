22 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор подписали соглашение о признании документов об образовании и дипломов о высшем образовании. Церемония подписания состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области образования мы находимся на начальной стадии реализации ряда договоренностей. У нас есть базовый межправительственный договор о сотрудничестве в сфере высшего образования, науки, технологий и инноваций. И сейчас в продолжение этого договора мы подписали соглашение о взаимном признании документов в системе образования", - рассказал журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

По его словам, сложившаяся практика подписания подобных договоренностей позволяет углублять процессы взаимодействия в мировом образовательном пространстве, реализации тех договоренностей, которые принимаются на высоком политическом уровне.

Министр уточнил, что количество студентов из Эквадора в Беларуси постепенно растет. Если два года назад их было 26, то сейчас уже 49. "Это не так много по сравнению с другими государствами, но эта договорная база открывает перед нами новые перспективы сотрудничества. Это обмены преподавателями, взаимодействие в рамках обучения студентов в нашей стране, возможность прохождения практики в Эквадоре нашими студентами и многие другие направления", - уточнил Игорь Карпенко.

В свою очередь посол Эквадора в Беларуси Карлос Ларреа Давила отметил, что в Эквадоре работают много специалистов из Беларуси, в том числе в таких сферах, как геологоразведка, разработка нефтяных месторождений, нефтедобыча. "Задача, которая стояла перед нами, - чтобы эти специалисты подтвердили свои дипломы о высшем образовании, чтобы они были признаны в нашей стране", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Эквадор заинтересован в том, чтобы большее количество молодых людей из их страны приезжали на учебу в белорусские вузы.-0-