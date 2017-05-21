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Готовность всех пляжей Беларуси к сезону проверят до 29 мая

22.05.2017 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Готовность всех пляжей Беларуси к сезону проверят до 29 мая
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы оценят состояние и благоустройство всех зон отдыха населения у водных объектов до 29 мая, сообщила журналистам заведующая отделением коммунальной гигиены ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ирина Жевняк, передает корреспондент БЕЛТА.

Основное внимание уделят содержанию подъездных путей, туалетов, урн, контейнерных площадок, кабин для переодевания, своевременности уборки территории и вывоза мусора, покоса травы, покраске и ремонту малых архитектурных форм. По результатам мониторинга собственникам выдаются предписания и рекомендации.

По словам Ирины Жевняк, в настоящее время претензий к качеству воды у санитарно-эпидемиологической службы нет. По данным синоптиков, вода в водоемах республики прогрелась до 13-19 градусов. Купальный сезон обычно начинается 1 июня, заканчивается 31 августа. В период массового купания специалисты регулярно проводят отбор проб воды и лабораторные исследования на предмет соответствия установленным параметрам безвредности и безопасности. Актуальная информация размещается на сайте центра.

"Как правило, в южных регионах - Брестской и Гомельской областях - чаще принимаются решения о приостановлении или ограничении купания. Вода там быстрее прогревается и более высок риск ухудшения ее качества. В первом случае запрещается купаться и детям, и взрослым, во втором случае - только детям", - отметила Ирина Жевняк.

Всего в Беларуси насчитывается около 600 зон отдыха у воды.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Основное внимание уделят содержанию подъездных путей, туалетов, урн, контейнерных площадок, кабин для переодевания, своевременности уборки территории и вывоза...

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