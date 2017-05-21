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Законодательство в области энергоэффективности планируется совершенствовать - Мясникович

22.05.2017 16:58 — Новости Общества | БелТА  
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Законодательство в области энергоэффективности планируется совершенствовать - Мясникович
Михаил Мясникович. Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует совершенствовать законодательство в области энергосбережения и энергоэффективности. Об этом сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с председателем Комитета регионов ЕС Маркку Марккула (Финляндия), передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Мясниковича, тема энергосбережения и энергоэффективности, которая обсуждалась сегодня в Минске на заседании Бюро Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" (КОРЛИП), а позже будет рассматриваться на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе, очень актуальная. "Особенно для нас, стран, которые не обладают мощными сырьевыми энергетическими ресурсами", - заметил спикер.

"В Беларуси создана определенная система, она работает, но мы полагаем, что этого недостаточно, и в наши планы входит совершенствование законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности", - сказал председатель верхней палаты парламента.

В целом спикер отметил, что Беларусь придает большое значение сотрудничеству с Европейским союзом. "Сопредседательство нашей страны в Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства" и проведение заседания бюро КОРЛИП в Минске в определенной степени закрепляют позитивные изменения в отношениях, которые наблюдаются в последние годы. Полагаем, что это только начало большого пути, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Евросоюзом", - заявил Михаил Мясникович.

Что касается региональной политики и развития местного самоуправления, он подтвердил, что в Беларуси этой теме уделяется особое внимание. Спикер обратил внимание, что регионы страны имеют серьезные права в бюджетной политике, в вопросах собственности и избирательного права. Кроме того, соблюдается базовый подход Европейской хартии местного самоуправления.

Сегодня в Минске прошло заседание Бюро Конференции местных и региональных властей стран "Восточного партнерства". Беларусь в КОРЛИП представляет Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента. В октябре 2016 - сентябре 2017 года Беларусь выступает сопредседателем КОРЛИП.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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