365 дней добра. В Минске ищут волонтеров, чтобы возить подопечных хосписа на процедуры или к друзьям

В Минске появится сервис автоволотерства «365 дней добра». С 25 мая любой неравнодушный водитель может помочь подопечным Белорусского детского хосписа, которым нужно добраться на обследование или на встречу с друзьями. Сделать доброе дело можно как на своей машине, так и на автомобиле от организатора акции.

В Минске и Минском районе стартует сервис автоволонтерства «365 дней добра». Подробная информация об этом есть на сайте Белорусского детского хосписа.

Каждый желающий может отметить день, в который получится стать водителем для детей с тяжелыми заболеваниями и доставить ребенка на процедуры, на специальное обследование в больницу, на мероприятие, концерт или встречу с друзьями.

Акция продлится на протяжении года — с 25 мая 2017-го по 25 мая 2018-го.

Волонтеры могут подвозить подопечных хосписа либо на личном авто, либо на специальном автомобиле, который выделяет компания Skoda.

Организаторы акции отмечают, что уже изъявили свое желание побыть волонтерами около сотни человек. Зарегистрироваться в качестве помощника просто — достаточно заполнить специальную форму на сайте хосписа.

Первая благотворительная поездка по акции «365 дней добра» состоится уже во вторник, 23 мая, она приурочена к Неделе любви к автомобилю в Минске. Первыми пассажирами социального такси станут шестилетний подопечный хосписа Максим Лемеш и его родители. Их водителем и первым волонтером акции будет Посол доброй воли ЮНЭЙДС, телеведущая Светлана Боровская.