Международные Кирилло-Мефодиевские чтения стартовали в Минске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие ХХII Международных Кирилло-Мефодиевских чтений на тему "Религия и письменность как факторы формирования славянской культуры" прошло в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

С приветственным словом к участникам обратился Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси. "Думаю, сегодня излишне говорить о значении проповеди и служения двух братьев-просветителей, которые заложили основание нашей письменности, культуры, - сказал он. - Их просветительская миссия бесценна".

Заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей Елена Радченко подчеркнула, что взгляд в прошлое необходим для того, чтобы увереннее смотреть в будущее. "Человечество нуждается в глубоком и внимательном рассмотрении пройденного пути, чтобы увидеть неразрывную связь настоящего с прошлым и постичь суть происходящих сейчас сложных и весьма противоречивых процессов, попытаться прочертить горизонты будущего развития. Это тем более необходимо в условиях, когда стремительное научно-техническое развитие значительно опережает процессы духовно-нравственного порядка, - поделилась мнением Елена Радченко. - Искренне желаю, чтобы христианские ценности, лежащие в основе белорусской культуры, объединяли людей в надежде на мир и справедливость, воодушевляли на созидание добра, помогали преодолевать все трудности".

Нынешние чтения посвящены юбилейной дате - 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания. Среди тем, предлагаемых для обсуждения, особое место займут вопросы библеистики, агиографии, новейшей истории. Отдельные секции будут посвящены таким темам, как "Наука и богословие", "Межконфессиональный диалог в пространстве науки и культуры", "Современное богословие: пути развития", а также вопросам библеистики, религиоведения, истории церкви. Работа конференции продлится до 26 мая.

В этом году к участию в чтениях приглашены более 200 ученых и специалистов из Беларуси, России, Украины, Германии, Румынии. В числе участников делегация из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также представители Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения являются форумом, который на протяжении вот уже более 20 лет объединяет специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Это уникальная площадка для обсуждения научных трудов, изысканий в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира.

Организаторами чтений выступают международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла", Национальная библиотека Беларуси, Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, БГУКИ, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского.-0-