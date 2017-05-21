В областном суде 22 мая начался процесс по делу об убийстве 33-летнего бизнесмена из Витебска, тело которого нашли в сентябре прошлого года в канаве рядом с дорогой в Шумилинском районе. Обвиняемый — 34-летний электромонтер из Городка Сергей Федотов.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Убил и спрятал тело в кустах

Напомним, 28 сентября 2016 года в Шумилинском районе — недалеко от проселочной дороги в мелиоративном канале рядом с деревней Хрипки — нашли труп заместителя директора одной из витебских фирм Павла Б. На теле мужчины были колото-резаные раны.

В гаражном кооперативе в Городке нашли автомобиль погибшего — BMW X5. На машине были российские транзитные номера. В гараже также находились настоящие номерные знаки, личные вещи бизнесмена, его золотые украшения, документы и орудие убийства — штык-нож.

Следователи установили, что электромонтер Федотов предложил витебскому бизнесмену купить за 1700 долларов земельный участок с домом в Городокском районе. Предприниматель внес предоплату — 850 долларов. Но продавец оттягивал срок окончательной сделки.

Вечером 27 сентября Павел Б. поехал на своей BMW X5 в Городок на встречу с Федотовым — тот ему позвонил и сообщил, что готов наконец продать участок.

Далее, по версии следствия, события развивались так. Предприниматель и продавец дачи встретились в гаражном кооперативе рядом с Городком. Здесь электромонтер с особой жестокостью убил бизнесмена, забрал его деньги, золотые украшения, наручные часы, мобильный телефон, сумку с документами. (Все имущество позже оценили в сумму более 5,5 тысячи рублей). Затем вывез труп на территорию соседнего Шумилинского района и спрятал его в кустах в мелиоративной канаве. Поменял номера на машине и попытался ее угнать, но не смог завести.

Бизнесмен не вернулся ночевать домой, и его близкие на следующий день обратились в милицию. Вскоре правоохранители задержали Федотова.

Обвиняемому инкриминируют ряд преступлений: покушение на мошенничество и мошенничество; убийство, совершенное с особой жестокостью из корысти и сопряженное с разбойным нападением; разбойное нападение; покушение на угон транспортного средства.

Своей вины Федотов не признает. На следствии и на суде он заявил, что действовал из соображений самообороны.



Место, где нашли тело убитого бизнесмена. Фото: Следственный комитет

На первом заседании судья опросила четырех потерпевших — вдову Павла Б. Надежду, его отца, родного брата, а также коллегу по бизнесу и близкого друга Артема М.

Вдова: «Нашему сыну на момент убийства Павла было 1,5 месяца»

Надежда Б. — бухгалтер по образованию, сейчас в декретном отпуске. Она рассказала, что с Павлом они познакомились во время учебы в БНТУ. Потом поженились. В браке пара прожила 10 лет. У них родились двое детей — дочка, которой сейчас 8 лет, и сын, которому на момент убийства отца было всего 1,5 месяца. Семья жила в квартире, которую построила в кредит.

У Павла был близкий товарищ — Артем М. В 2011 году мужчины создали в Витебске фирму, которая выполняла электромонтажные работы.

Павел имел спортивную фигуру и рост свыше 180 см. Мужчина вел здоровый образ жизни, был мастером спорта по армрестлингу, занимался пауэрлифтингом, боксом. По словам жены, несмотря на занятость на работе и семейные обязанности, спорту он отдавал довольно много времени: в неделю у него было по 2−3 тренировки. В спортзал он собирался пойти и в тот вечер, когда произошла трагедия.

— Наша семья жила в достатке. Это видно и по украденному у мужа имуществу. Так, BMW X5 Павел приобрел за два года до случившегося, примерно за 20 тысяч долларов. Среди пропавших золотых украшений — и обручальное кольцо, которое муж носил не снимая. У меня — такое же, мы заказывали эти кольца в частной ювелирной мастерской, — рассказала вдова.

Вспоминая последний день, в который она видела мужа, Надежда плакала:

— Павел был очень хорошим отцом и семьянином. Утром он приготовил дочке завтрак и отвез ее в школу. Потом привез мне из магазина утюг и поехал на работу. В течение дня мы с ним созванивались. Я спросила, что приготовить на ужин. Он сказал, что собирается поехать в Городок. Но только туда и назад. Часов в 8 вечера супруг перестал брать трубку, а в 9 — уже был недоступен. Я стала волноваться, связалась с коллегой мужа — Артемом М. Но никаких известий от мужа мы не получили. Ночь практически не спала. На утро мы с Артемом продолжили поиск Павла.

Жена бизнесмена сообщила, что после рождения второго ребенка они с мужем решили приобрести дачу. Но при этом женщина не знала, реализовывал ли супруг этот план. Продавца участка под Городком Федотова она раньше не знала и впервые увидела его на суде.

— Требую для него пожизненного заключения, — заявила вдова.

Примечательно, что Павел Б. уже имел участок земли — в Витебском районе. Там он строил фундамент дома для своей семьи. Но жене он об этом не говорил. Хотел доделать фундамент, обнести участок забором, а потом привезти туда супругу и сделать ей сюрприз. При этом про будущий дом знали брат погибшего — Андрей Б., и коллега Артем М.

Отец убитого: «Почувствовал плохое сердцем»

Отец бизнесмена — житель Ушач Вячеслав Б. — рассказал, что с детства приучил сына к спорту. Он охарактеризовал Павла как спокойного по нраву, но при этом целеустремленного, ответственного человека: «Он всегда работал над собой, делал все для семьи, для дома, для фирмы. Помогал и нам, родителям. Когда приезжал к нам — это был праздник».

— Когда мне позвонили и сказали, что Павел пропал, я сразу же сердцем почувствовал, что его убили. Потому что он до этого никогда не исчезал надолго, хотя разъезжал по всей Беларуси и, бывало, что возвращался домой и ночью, и поздно вечером. Что мне не нравилось. Я ему говорил: работай днем. Не нравилась мне и его BMW X5 — слишком дорогая машина.

Отец погибшего попросил, чтобы обвиняемого осудили «по максимуму».



Машина погибшего бизнесмена. Фото: Следственный комитет

Друг: «Думаю, что Пашу убили неожиданно, со спины, иначе он дал бы отпор»

Об отношениях убитого и обвиняемого суду пояснил друг и коллега Павла Артем М.

Мужчин связывала давняя дружба:

— Мы вместе учились в БНТУ, потом вместе работали в «Витебских электросетях», а затем вместе создали фирму. В бизнесе у нас были равные доли: 50 на 50. Я управляющий предприятием, а Павел отвечал за все технические вопросы.

С жителем Городка Федотовым первым познакомился Артем. Позже — и Павел. Иногда витебские бизнесмены нанимали электромонтера из провинции и тот выполнял для их фирмы разовые работы.

— Если нужно было завершить работы на каком-то объекте и чего-то не хватало, то звонили Федотову, он привозил материалы и получал за это деньги, — рассказал на суде Артем М.

Коллега убитого знал, что тот собирался купить дачу в Городокском районе:

— Этот участок Павлу предложил сам Федотов. И мой друг съездил туда, посмотрел. Потом рассказал мне, что дом старенький, но место красивое — рядом озеро, лес. В общем, участок его заинтересовал и он отдал продавцу задаток — 850 долларов. Позже, уже после смерти Павла, я нашел в нашем офисе расписку про задаток, которую написал Федотов. Но окончательно сделка по продаже недвижимости все никак не могла состояться. Павел как-то сказал мне: «Надоел уже этот Федотов, задаток взял, а по поводу продажи дачи меня все завтраками кормит».

27 сентября, в день убийства, коллеги по бизнесу расстались в офисе. При этом Павел сообщил Артему, что намерен съездить в Городок.

— Днем Павлу звонил Федотов. О чем они говорили, я не вслушивался. Но понял, что Павел поедет в Городок по поводу покупки дачи. Поэтому, когда его жена Надя стала беспокоиться, где муж, я позвонил Федотову. Несмотря на поздний вечер, он ответил мне бодрым голосом, в трубке еще фонила музыка. Сказал, что да, Павел собирался к нему, но так и не появился. На следующий день я попросил еще одного знакомого в Городке съездить в этот гараж, где должны были встретиться Павел и Федотов. И он сообщил мне, что к машине прикреплена записка: «Извините, заглох, утром заберу».



Фото: Следственный комитет

А через некоторое время милиционеры сообщили Артему, что тело его друга нашли в кустах в 40 км от Городка. Мужчина ездил на опознание.

Федотова обвиняют в совершении мошенничества и в отношении самого Артема М. В июле 2016 года электромонтер дважды брал у бизнесмена деньги в долг: «Сразу 200 рублей якобы на то, чтобы решить проблему с ГАИ, так как нарушил ПДД, а потом еще 100 рублей — на покупку запчастей для ремонта машины. Обещал вернуть в течение недели-двух, но это были абяцанкі-цацанкі».

По мнению Артема, его друг был убит неожиданно ударом:

— Паша — спортсмен. В последние два года мы с ним ходили на бокс. Он мог постоять за себя, если бы нападение было открытым. Ему хватило бы несколько ударов, чтобы отбиться. Значит, его убили со спины — когда он не видел и не ожидал удара.

Городокскому электромонтеру по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство) грозит лишение свободы до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.

В судебном заседании объявлен перерыв — до 31 мая.