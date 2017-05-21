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Сирийские дети приедут на оздоровление в лагерь "Зубренок"

22.05.2017 17:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании организации отдыха в Беларуси сирийских детей в августе текущего года, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Сирийские дети приедут на оздоровление в лагерь "Зубренок"
© Фото: пресс-служба президента РБ
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"Оздоровление в республике с 14 по 28 августа пройдут 80 ребят из Сирии", – говорится в сообщении.

Часть детей будет отдыхать в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", еще часть – в детском оздоровительном лагере "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком". Оплачиваться отдых будет из средств республиканского и столичного  бюджетов.

По информации пресс-службы, для детей из Сирии запланированы оздоровительные и развлекательные мероприятия, а также экскурсии.

"Реализация проекта по оздоровлению сирийских детей в Беларуси станет последовательным продолжением конструктивного развития белорусско-сирийского сотрудничества, а также оказания гуманитарной помощи", – сообщили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что оздоровление детей из Сирии в Беларуси будет содействовать укреплению отношений между странами и формированию позитивного имиджа республики за рубежом.

 
Теги: Минск
 
 
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Для детей из Сирии запланированы оздоровительные и развлекательные мероприятия, а также экскурсии.

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