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Летом в Беларусь на оздоровление приедут 80 сирийских детей

22.05.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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С 14 по 28 августа на оздоровление в Беларусь приедут 80 детей из Сирии. 22 мая президент Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств для организации отдыха в Беларуси сирийских детей, сообщили в пресс-службе главы государства.


Эвакуация из Алеппо в декабре 2016 года. Фото: Reuters

Половина детей отправится в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» за счет республиканского бюджета, другая — в детский оздоровительный лагерь «Родничок» филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» за счет средств местного бюджета Минска.

В программу отдыха включены оздоровительные и развлекательные мероприятия, экскурсионная программа, направленная на ознакомление с белорусскими традициями и культурой.

«Реализация проекта по оздоровлению сирийских детей в Беларуси станет последовательным продолжением конструктивного развития белорусско-сирийского сотрудничества, а также оказания гуманитарной помощи. Это будет содействовать формированию дружеских отношений между белорусскими и сирийскими детьми, укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году президент подписал соответствующее распоряжение о выделении денег на оздоровление в Беларуси детей из Японии, из пострадавших после стихийных бедствий в 2011 году территорий. Такой отдых организуется с 2012 года в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая президент Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств для организации отдыха в Беларуси сирийских детей.

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