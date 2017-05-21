Национальную систему образования Беларуси презентовали в Москве

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выставка "Образование и карьера" открылась сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Программой двухдневного мероприятия предусмотрена презентация национальной системы образования Беларуси, круглый стол, встречи и переговоры между представителями академических и профессиональных кругов Беларуси и России.

Открывая выставку, советник-посланник посольства Беларуси в России Юрий Ярошевич отметил, что национальное образование традиционно является одной из высших ценностей белорусского народа. "Уровень грамотности взрослого населения составляет 99,7%, обеспеченность базовым, общесредним и профессиональным образованием занятого населения - 98%, - сказал дипломат. - По показателям поступления детей в начальную и среднюю школу, количеству студентов высших учебных заведений Беларусь находится на уровне развитых стран Европы и мира".

Юрий Ярошевич обратил внимание, что в рамках Союзного государства граждане России наравне с гражданами Беларуси имеют право поступать в белорусские вузы на бюджетные места на общих основаниях. В случае выбора обучения на платной основе, учащиеся получают возможность получить образование высокого качества по разумной цене.

Начальник управления высшего образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович подчеркнул, что Беларусь стремится оказывать образовательные услуги самого высокого уровня и качества. "Мы сохранили лучшее, что было в советской системе образования, и последовательно адаптируем нашу модель к европейской системе", - сказал он.

В мероприятиях выставки принимают участие представители Министерства образования Беларуси, Постоянного комитета Союзного государства, ведущих белорусских и российских вузов, а также Международной ассоциации выпускников вузов Беларуси.

В первый день работы выставки подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между Витебским государственным университетом имени П.Машерова и Федеральным научным центром физической культуры и спорта Министерства спорта России.-0-