ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вооруженных Силах определят лучшую специальную группу военной комендатуры

22.05.2017 18:12 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси определят лучшую группу (специальную) военной комендатуры по полевой выучке. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Состязания пройдут 23-26 мая под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковника Владислава Будика на базе 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования и Гродненской военной комендатуры. В них примут участие подразделения Минской, Брестской, Барановичской, Борисовской, Бобруйской и Гродненской военных комендатур. Мероприятие призвано совершенствовать уровень полевой выучки военнослужащих.

Соревнования планируется провести в четыре этапа. Участникам предстоит выполнить нормативы по предметам боевой подготовки, упражнения учебных стрельб из штатного оружия, а также принять участие в розыгрыше эпизода по тактико-специальной подготовке по задержанию военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть с оружием.

По итогам соревнований будет оценен уровень личной подготовки каждого военнослужащего и группы (специальной) в целом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состязания пройдут 23-26 мая под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковника Владислава Будика на базе 6-й отдельной гвардейской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Летом в Беларусь на оздоровление приедут 80 сирийских детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика