В Вооруженных Силах определят лучшую специальную группу военной комендатуры

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси определят лучшую группу (специальную) военной комендатуры по полевой выучке. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Состязания пройдут 23-26 мая под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковника Владислава Будика на базе 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования и Гродненской военной комендатуры. В них примут участие подразделения Минской, Брестской, Барановичской, Борисовской, Бобруйской и Гродненской военных комендатур. Мероприятие призвано совершенствовать уровень полевой выучки военнослужащих.

Соревнования планируется провести в четыре этапа. Участникам предстоит выполнить нормативы по предметам боевой подготовки, упражнения учебных стрельб из штатного оружия, а также принять участие в розыгрыше эпизода по тактико-специальной подготовке по задержанию военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть с оружием.

По итогам соревнований будет оценен уровень личной подготовки каждого военнослужащего и группы (специальной) в целом.-0-