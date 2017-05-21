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Все на дистанцию: благотворительный пробег пройдет Лошицком парке

22.05.2017 18:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Любители бега смогут попробовать свои силы на дистанциях в 600 метров, 5 и 10 километров в Лощицком парке Минска. 27 мая здесь пройдет благотворительный забег, организованный инклюзивным спортклубом "Крылья ангелов". 

Все на дистанцию: благотворительный пробег пройдет Лошицком парке
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Собирая на свой фестиваль бега взрослых и детей мы позаботились о безбарьерной среде и подготовили необходимую поддержку, чтобы могли участвовать не только обычные дети, но и дети с инвалидностью. Мы стремимся, чтобы любой ребенок, независимо от его особенностей, имел возможность жить активной жизнью, а не только быть зрителем", — рассказал директор учреждения "Крылья ангелов" Дмитрий Тимашков.

Все участники благотворительного забега смогут сделать благотворительный взнос, а на средства, которые будут собраны, планируется организовать летний спортивный лагерь для детей с инвалидностью, ведь им нужна поддержка не только в канун 1 июня, но и в остальное время. Регистрация и сбор средств идут весьма успешно — многие бегуны с энтузиазмом встретили эту идею.

Кроме традиционных наград за победы в первенстве предусмотрены призы для лучших корпоративных команд, а также  победителей "Парного забега", в котором участвуют пары бегунов, на старте связавшие свои руки короткой лентой.

"Мы ждем команды организаций, которым важны принципы корпоративной социальной ответственности, и отдельных участников, которым ценно чувство ответственности друг за друга. Ведь, чтобы преодолеть дистанцию, участники должны понимать друг друга без лишних слов, быть готовыми прийти на помощь или уступить", — добавил Дмитрий Тимашков.

Первой корпоративной командой, которая заявила о своем участии, стали сотрудники социальной мастерской "Нашы Майстры". Они и изготовили медали финишеров для 500 участников пробега.

Все "Нашы Майстры" — люди, преодолевшие зависимость. Некоторые из них пробегут дистанцию вместе со своими детьми, возвращенными домой из приюта благодаря трезвому образу жизни родителей.

Также в забеге примут участие дети из детского дома-интерната. Организаторы предоставят коляски для занятий спортом.

Забег пройдет в фестивальном формате, а это значит, что все дети и взрослые, найдут в Лошицком парке себе занятие по душе. Старт состоится в 11:00 27 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Инклюзивный спортивный клуб "Крылья ангелов" приглашает всех любителей бега, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, принять участие в...

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