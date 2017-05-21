В Гродно зарегистрирован первый за последние четыре года случай бешенства

Около микрорайона Девятовка на территорию земельного участка на улице Кульбакской забежала лиса. Оказалось, что животное больно бешенством. Решением Гродненского городского исполнительного комитета здесь установлен карантин. Это первый случай заболевания бешенством в городе за последние 4 года.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Ветеринары выяснили, что лиса была больна бешенством. Сразу был разработан план мероприятий по ликвидации очага заболевания. Сейчас ветеринарная служба проводит подворные обходы, чтобы выявить больных и подозрительных домашних животных.

— Обязательно проводится как вынужденная, так и внеплановая вакцинация домашних животных в очаге бешенства и на прилегающих территориях. Работники коммунального хозяйства проводят перерегистрацию животных, специализированные бригады проводят отлов безнадзорных животных, особенно усиленно в угрожаемой зоне. Санитарная и медицинская службы заняты профилактикой бешенства среди людей, — рассказал заместитель главного ветеринарного врача города Гродно Дмитрий Гайда.

Ветеринар напоминает, что основная мера борьбы с бешенством — это профилактика, которая включает в себя ежегодную вакцинацию животных. Прививку своим питомцам можно сделать каждый день в Гродненской горветстанции. Кроме вакцинации необходимо соблюдать меры предосторожности с безнадзорными и дикими животными: их нельзя гладить и близко к ним подходить. Выгуливать своих питомцев следует строго под присмотром в специально установленных местах и обязательно в наморднике и на поводке для собак.

В случае обнаружения трупов животных, а также животных с неадекватным поведением — сообщить в ветеринарную службу. Телефон Гродненской горветстанции — (80152) 722 442.

Кстати, жители гродненских многоэтажек около лесопарка Румлево уже полгода встречают около своих подъездов лису. Дикое животное спокойно выходит из леса к людям. Отсутствие страха у животного и вызвало подозрение у местных жителей, не больно ли оно бешенством. Хотя, вполне возможно, хищница забрела в город просто в поисках еды.