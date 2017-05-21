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В Гродно зарегистрирован первый за последние четыре года случай бешенства
22.05.2017 18:30 — Новости Общества | Tut.by
Около микрорайона Девятовка на территорию земельного участка на улице Кульбакской забежала лиса. Оказалось, что животное больно бешенством. Решением Гродненского городского исполнительного комитета здесь установлен карантин. Это первый случай заболевания бешенством в городе за последние 4 года.
Ветеринары выяснили, что лиса была больна бешенством. Сразу был разработан план мероприятий по ликвидации очага заболевания. Сейчас ветеринарная служба проводит подворные обходы, чтобы выявить больных и подозрительных домашних животных.
— Обязательно проводится как вынужденная, так и внеплановая вакцинация домашних животных в очаге бешенства и на прилегающих территориях. Работники коммунального хозяйства проводят перерегистрацию животных, специализированные бригады проводят отлов безнадзорных животных, особенно усиленно в угрожаемой зоне. Санитарная и медицинская службы заняты профилактикой бешенства среди людей, — рассказал заместитель главного ветеринарного врача города Гродно Дмитрий Гайда.
Ветеринар напоминает, что основная мера борьбы с бешенством — это профилактика, которая включает в себя ежегодную вакцинацию животных. Прививку своим питомцам можно сделать каждый день в Гродненской горветстанции. Кроме вакцинации необходимо соблюдать меры предосторожности с безнадзорными и дикими животными: их нельзя гладить и близко к ним подходить. Выгуливать своих питомцев следует строго под присмотром в специально установленных местах и обязательно в наморднике и на поводке для собак.
В случае обнаружения трупов животных, а также животных с неадекватным поведением — сообщить в ветеринарную службу. Телефон Гродненской горветстанции — (80152) 722 442.
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Около микрорайона Девятовка на территорию земельного участка на улице Кульбакской забежала лиса. Оказалось, что животное болеет бешенством. Решением...
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