Белорусская делегация принимает участие в конгрессе высших органов финансового контроля Европы

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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация по главе с председателем Комитета государственного контроля Леонидом Анфимовым принимает участие в X Конгрессе Европейской организации высших органов финансового контроля (ЕВРОСАИ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Конгресс проходит 22-24 мая в Стамбуле (Турецкая Республика). Запланированы семинары для глав высших органов финансового контроля (ВОФК) и параллельные рабочие сессии для делегатов, а также 46-е заседание Управляющего совета ЕВРОСАИ.

Делегаты, представляющие высшие органы финансового контроля более 40 стран, обсуждают проблемы применения и совершенствования международных стандартов ВОФК. Участники форума рассматривают актуальные для европейского аудиторского сообщества вопросы, в том числе реагирование на возникающие проблемы, контроль за расходованием средств, выделяемых на миграционные и гуманитарные цели, повышение качества государственного управления с помощью аудита эффективности. Особое внимание будет уделено внимание темам, связанным с IT-аудитом, информационной безопасностью, сертификацией финансовой отчетности правительства, гласностью результатов аудита. На форуме государственных контролеров Европы будет принят Стратегический план ЕВРОСАИ на 2017-2023 годы.

Руководитель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов выступит перед европейскими коллегами с докладом "Роль ВОФК в обеспечении Целей устойчивого развития, провозглашенных ООН". Запланированы двусторонние встречи Леонида Анфимова с руководителями контрольных ведомств ряда зарубежных стран.-0-