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Лукашенко назначил нового замминистра обороны
22.05.2017 18:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра обороны республики – начальником вооружения ВС стал Сергей Симоненко, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik / Виктор Толочко
Указ о назначении белорусский президент подписал 22 мая.
"Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению – начальником вооружения Вооруженных Сил", – сказали в пресс-службе.
Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.
В пресс-службе также проинформировали, что Лукашенко в понедельник своим указом назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения – первым заместителем начальника вооружения ВС Беларуси.
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Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту.
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