Лукашенко назначил нового замминистра обороны

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра обороны республики – начальником вооружения ВС стал Сергей Симоненко, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik / Виктор Толочко Правительство перераспределило замминистров

Указ о назначении белорусский президент подписал 22 мая.

"Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению – начальником вооружения Вооруженных Сил", – сказали в пресс-службе.

Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.

В пресс-службе также проинформировали, что Лукашенко в понедельник своим указом назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения – первым заместителем начальника вооружения ВС Беларуси.