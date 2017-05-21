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Лукашенко назначил нового замминистра обороны

22.05.2017 18:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра обороны республики – начальником вооружения ВС стал Сергей Симоненко, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко назначил нового замминистра обороны
© Sputnik / Виктор Толочко
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Указ о назначении белорусский президент подписал 22 мая.

"Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению – начальником вооружения Вооруженных Сил", – сказали в пресс-службе.

Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.

В пресс-службе также проинформировали, что Лукашенко в понедельник своим указом назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения – первым заместителем начальника вооружения ВС Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту.

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