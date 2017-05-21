Предложения в проект декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет принимаются до 12 июня

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по доработке проекта декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет можно направлять до 12 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации Беларуси.

Для общественного обсуждения на Национальном правовом интернет-портале был размещен проект декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения", направленный на совершенствование оборота табачных изделий и электронных систем курения.

"Граждане и субъекты хозяйствования могут ознакомиться с официальным текстом подготовленного проекта и при желании по 12 июня 2017 года (включительно) направить свои предложения по его доработке. Для этого на портале создана страница с обратной связью, а на правовом форуме Беларуси - тема для обсуждения этого документа (для комментариев регистрация на форуме не требуется)", - говорится в сообщении центра.

По итогам общественного обсуждения проект будет доработан и в установленном порядке внесен на рассмотрение главы государства.-0-