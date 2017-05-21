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В Светлогорске в детской песочнице коммунальники обнаружили мину

22.05.2017 18:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 22 мая сотрудники КЖУП «Светочь» привезли песок, предназначенный для детской площадки, расположенной на улице Ленина в Светлогорске. В песке оказалась мина, сообщает местный сайт «Ранак».


Опасную находку — 50-миллиметровый минометный снаряд времен Великой Отечественной войны — коммунальники заметили, когда начали сгружать песок в песочницу.

Сотрудники «Светочи» вызвали милицию. Место происшествия было оцеплено. Известно, что песок набирали в карьерах в районе деревни Страковичи.


 
 
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Утром 22 мая сотрудники КЖУП "Светочь" привезли песок, предназначенный для детской площадки, расположенной на улице Ленина в Светлогорске. В песке оказалась мина.

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