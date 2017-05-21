Малашко участвует в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная делегация Министерства здравоохранения Беларуси во главе с руководителем Валерием Малашко принимает участие в работе 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит 22-31 мая в Женеве (Швейцария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

На сессии рассматриваются вопросы совершенствования систем здравоохранения, которые способствуют достижению Целей развития тысячелетия в области укрепления систем здравоохранения. Планируется, что Валерий Малашко выступит на пленарном заседании по теме общей дискуссии "Построение более эффективных систем для обеспечения здоровья в эпоху устойчивого развития".

Также пройдут рабочие встречи с руководителями зарубежных делегаций, в том числе из России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Катара, Ирака, а также международных организаций.

Государства-члены путем голосования изберут нового генерального директора ВОЗ, который вступит в должность 1 июля 2017 года. По итогам первого тура выборов на замещение должности гендиректора во второй тур перешли три кандидата: Дэвид Набарро (Великобритания), Сания Ништар (Пакистан) и Тедрос Аданом Гебрейсус (Эфиопия).

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ.-0-