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Белорусские и российские военнослужащие пройдут испытания на доблесть и мастерство

22.05.2017 18:49 — Новости Общества | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские военнослужащие пройдут испытания под Витебском на право награждения их нагрудным знаком "Доблесть и мастерство". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Состязания пройдут 22-26 мая в пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо (Витебск). В этом году в испытаниях примут участие около ста военнослужащих. Это представители сил специальных операций ВС, Западного, Северо­Западного оперативных командований, курсанты Военной академии Беларуси, а также 15 российских военнослужащих.

На соревнованиях военнослужащие пройдут проверку теоретических знаний, практическое выполнение нормативов по предметам боевой и специальной подготовки, продемонстрируют десантирование, ориентирование на незнакомой местности, преодоление специальной полосы препятствий, а также примут участие в спарринг-боях. Впервые на испытаниях будут присутствовать иностранные наблюдатели - представители Казахстана и Азербайджана.

На сегодняшний день более 150 человек награждены почетным знаком "Доблесть и мастерство". Нагрудный знак является показателем высоких профессиональных навыков военнослужащих, их дисциплинированности, выносливости, силы духа и несгибаемой воли, свидетельствует о способности выполнять задачи в любых сложных условиях. В целом основными целями движения "Доблесть и мастерство" является не только повышение престижа военной службы и патриотическое воспитание военнослужащих, но и создание условий для роста и продвижения по службе грамотных, настойчивых, физически развитых профессионалов, а также популяризация традиций сил специальных операций ВС, основанных на традициях войск специального назначения и воздушно-десантных войск.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Состязания пройдут 22-26 мая в пункте постоянной дислокации 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и на полигоне Лосвидо (Витебск). В этом году в...

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