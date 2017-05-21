После заявления писательницы Светланы Алексиевич о готовности помочь женщине-инвалиду из Гомеля Наталье Василенко, которую угрожали выселить на улицу из-за неуплаты коммунальных услуг, к судьбе последней проявили интерес социальные службы и медики, сообщает БелаПАН.





22 мая в Гомеле должно было состояться очередное заседание суда Советского района по выселению. Однако заседания не будет — КЖРЭУП «Советское» после уплаты основной части долга (375 рублей) отказалось взыскивать пеню (более 500 рублей) и отозвало из суда иск. Основную часть задолженности за коммунальные услуги оплатили неравнодушные люди.

— Нет слов, чтобы выразить мою благодарность всем людям, которые не бросили меня одну и оказали необходимую помощь. Я говорю о том, что мне спасли жизнь в прямом смысле, потому что даже на лекарства у меня не было денег при пенсии в 75 рублей, — подчеркнула гомельчанка.

После заявления в прессе нобелевского лауреата Светланы Алексиевич на проблемы женщины-инвалида обратили внимание также социальные службы и медики.

— Из поликлиники пришли и предложили пройти бесплатную реабилитацию после инсульта в больнице, в отдельной палате, и даже сказали, что машину за мной пришлют. Хотя раньше отвечали (я неоднократно обращалась за медицинской помощью, просила, чтобы меня взяли на реабилитацию), что никакая реабилитация мне не положена, предлагали пройти ее платно. Пришли также из центра занятости, стали предлагать работу на выбор. Мне пришлось отшутиться, что хочу работать пилотом президентского боинга. Ведь ни на одну работу меня не возьмут по состоянию здоровья, — я неоднократно пыталась устроиться, но из-за ограничений Минздрава я не прошла комиссию даже для того, чтобы перебирать овощи, — рассказала Василенко.

По ее словам, из центра занятости пообещали помочь с работой после прохождения реабилитации в больнице, и даже обещали купить стройматериалы для ремонта комнаты.

Напомним, из-за задолженности по коммунальным платежам женщину хотели выселить из арендной комнаты площадью 17 кв.м. без предоставления другого жилья, то есть фактически на улицу. При этом у Василенко третья рабочая группа инвалидности при множественных проблемах со здоровьем (эпилепсия, повышенное давление, порок сердца, инсульт, проблемы с почками). Родственников у нее нет.

Из-за болезней и множества ограничений (согласно законодательству) женщина долгое время не может устроиться на работу и могла лишиться последнего — комнаты в квартире. В этой квартире она живет с 1976 года.

До эпилепсии женщина работала в строительной организации. Врачи поставили диагноз и написали список ограничений по работе. Однако третью группу ей дали только в 2014 году. На работу с ограничениями не берут. Все попытки устроиться были безуспешными. В 2016 году у Василенко случился инсульт.

На сегодня Наталья Василенко имеет доход в 75 рублей пенсии, потому что 40% ее денег уходит банкам — когда она еще работала, взяла кредит на потребительские нужды.