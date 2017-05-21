Стали известны подробности инцидента с проникновением правоохранителей в дом нового главы Оршанского района

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о проникновении сотрудников правоохранительных органов без достаточных оснований в жилое помещение, где находился председатель Оршанского райисполкома, было принято определенными должностными лицами Витебской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Администрации Президента со ссылкой на результаты первичной проверки.

"Инцидент произошел на прошлой неделе. Как следует из объяснений председателя райисполкома, в силу нахождения в болезненном состоянии, некоторое время он не выходил на связь. Представители правоохранительных структур проникли в дом, где находился Леонид Пеньковский, с целью установления его местонахождения. Председатель райисполкома в тот момент находился по месту проживания родственников в городе Орше", - рассказали в Администрации.

Оценку факту проникновения в дом лица, находящегося в кадровом реестре главы государства, сейчас дает Следственный комитет.-0-