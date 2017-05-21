Белорусские и американские врачи обменялись опытом реабилитации слепых и слабовидящих пациентов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи обсудили с американскими коллегами вопросы реабилитации слепых и слабовидящих пациентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В ведомстве рассказали, что группа белорусских врачей с 11 по 21 мая посетила Соединенные Штаты по программе Конгресса США "Открытый мир". Данный визит стал первым за последние годы визитом белорусской делегации по этой программе. Визит был организован американской стороной при содействии МИД Беларуси, посольства Беларуси в США и назначенного почетного консула Беларуси в штате Юта Денниса Нойеншвандера.

В состав группы вошли представители Министерства здравоохранения Беларуси, врачи-реабилитологи и врачи-офтальмологи. Целью визита был обмен опытом с американскими специалистами в области организации реабилитации слепых и слабовидящих пациентов, ознакомление с организационной структурой системы здравоохранения США, налаживание двусторонних долгосрочных контактов со специалистами и организациями для дальнейшего сотрудничества в области здравоохранения.

Во время визита белорусская делегация посетила Вашингтон, где состоялась встреча с организаторами здравоохранения федерального уровня, проведена презентация системы здравоохранения США для белорусской делегации. Делегацию также принял временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.

В Солт-Лейк-Сити (штат Юта) белорусская делегация посетила ведущие клиники, реабилитационные центры и некоммерческие организации, занимающиеся вопросами людей с инвалидностью. Участники делегации изучили новые методики и подходы, применяемые данными службами, практику применения ассистивных технологий, систему организации трансплантации роговицы и оказание нейроофтальмологической помощи. Представитель Министерства здравоохранения Ирина Киреева в свою очередь сделала презентацию системы здравоохранения Беларуси и услуг, предоставляемых людям с инвалидностью. С американскими представителями детально обсуждены совместные проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества в этой сфере.-0-