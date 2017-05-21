ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призвал не терять контактов с «мудрым и крепким» Бастрыкиным

22.05.2017 19:49 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с главой Следственного комитета страны Иваном Носкевичем призвал его не терять контакты со следственными органами России, передает «МИР 24».

По словам Носкевича, его ведомство успешно борется с кардерами. Это интернет-воры, которые крадут деньги с чужих пластиковых карт. Но мошенники становятся все более изощренными и все чаще выходят на рынок США. Президент в борьбе с IT-хищениями посоветовал активнее сотрудничать с коллегами из других стран. Тем более, если американское ФБР заинтересовал опыт белорусских силовиков в сфере высоких технологий.

«Поймай меня, если сможешь»
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, американское ФБР заинтересовалось успешным опытом белорусских силовиков в борьбе с киберпреступностью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Стали известны подробности инцидента с проникновением правоохранителей в дом нового главы Оршанского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика