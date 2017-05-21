Лукашенко призвал не терять контактов с «мудрым и крепким» Бастрыкиным

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с главой Следственного комитета страны Иваном Носкевичем призвал его не терять контакты со следственными органами России, передает «МИР 24».

По словам Носкевича, его ведомство успешно борется с кардерами. Это интернет-воры, которые крадут деньги с чужих пластиковых карт. Но мошенники становятся все более изощренными и все чаще выходят на рынок США. Президент в борьбе с IT-хищениями посоветовал активнее сотрудничать с коллегами из других стран. Тем более, если американское ФБР заинтересовал опыт белорусских силовиков в сфере высоких технологий.