Лукашенко оплатил 80 сирийским детям летний отдых в Беларуси

В августе 2017 года летние лагеря и оздоровительные центры Беларуси посетят 80 сирийских детей. Распоряжение о выделении на эти нужды средств подписал президент страны Александр Лукашенко , сообщает пресс-служба главы государства.

«Оздоровление в республике с 14 по 28 августа пройдут 80 ребят из Сирии. Одна половина из них будет оздоравливаться в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» за счет республиканского бюджета, другая – будет отдыхать в детском оздоровительном лагере «Родничок» филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» за счет средств местного бюджета Минска», - говорится в сообщении.