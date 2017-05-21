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Лукашенко оплатил 80 сирийским детям летний отдых в Беларуси

22.05.2017 19:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В августе 2017 года летние лагеря и оздоровительные центры Беларуси посетят 80 сирийских детей. Распоряжение о выделении на эти нужды средств подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

«Оздоровление в республике с 14 по 28 августа пройдут 80 ребят из Сирии. Одна половина из них будет оздоравливаться в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» за счет республиканского бюджета, другая – будет отдыхать в детском оздоровительном лагере «Родничок» филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» за счет средств местного бюджета Минска», - говорится в сообщении.

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Теги: Минск
 
 
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Президент страны распорядился выделить средства для организации отдыха детям.

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