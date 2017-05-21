22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса "Новые имена Беларуси - 2017" определили в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Первого места удостоена менеджер по продажам отдела сбыта ОАО "Дзержинская швейная фабрика "Элиз" (Минская область) Наталья Стельмах. Второе место у системного администратора Windows в УП "Велком" Ольги Карионовой и инженера зонального узла электросвязи РУП "Белтелеком" (Брест) Александра Чириченко. Третье место досталось сортировщику цеха деревообработки ГЛХУ "Бегомльский лесхоз" (Витебская область) Сергею Дубко.

Конкурс "Новые имена Беларуси-2017" третий год подряд дает возможность трудящимся проявить свои сценические таланты. Все участники - непрофессионалы, работают в организациях и на предприятиях, а свободное время посвящают любимому делу. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие около 40 тыс. человек. Творческое состязание проводилось на разных уровнях - начиная непосредственно с трудовых коллективов и заканчивая республиканским этапом. Лучших определяли по нескольким номинациям, в том числе "Вокал", "Инструментальный жанр", "Оригинальный жанр", "Хореография". Сегодня 24 финалиста в Минске во время итогового шоу боролись за право быть лучшим. До этого с ними занимались лучшие мастера сцены, вокалисты, хореографы и стилисты страны, а в роли кураторов выступили звезды белорусской эстрады и выдающиеся деятели культуры Беларуси.

К слову, победители этого и прошлых лет в предстоящие летние месяцы объедут с совместными концертными программами под названием "Мы вместе" около 50 городов Беларуси.

Кроме того, сегодня состоялось чествование и награждение победителей конкурса "Белорусский мастер - 2017", который проходил в течение года и определил лучших специалистов страны в 14 профессиях. Цель состязания - повышение престижа человека труда и массовых профессий, создание стимула для дальнейшего роста профессионализма и квалификации работников.-0-